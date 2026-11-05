Hoe kan de Nederlandse maakindustrie zich verweren tegen de concurrentie uit China? Door als keten intensief samen te werken en sterk in te zetten op automatisering, flexibiliteit en relaties. ‘Op prijs ga je de wedstrijd niet winnen, zeker niet bij standaardproducten. Dus moet je de slimste zijn’, lacht Hans Jacobs, ceo van Spirotech.

John Thijssen (Manders Automation): ‘Aan de voorkant van het ontwerpproces kun je met elkaar ook de principes van design for assembly erop loslaten.’ Foto: Manders Automation

Bedrijven zoeken hun voorsprong in flexibiliteit en ketensamenwerking

De Nederlandse maakindustrie staat onder grote druk vanwege de concurrentie uit China, personeelstekorten en achterblijvende groei in productiviteit. Zonder robotisering verdwijnt de Nederlandse maakindustrie, was de urgente oproep van TNO begin dit jaar aan de sector en de overheid. ‘We moeten mens-arm gaan produceren’, constateert Jacobs ook. Zijn bedrijf is specialist in systeemwaterkwaliteit voor verwarmings- en koelsystemen. Kort gezegd verwijdert de apparatuur van Spirotech lucht en vuil uit het systeemwater en houdt deze de druk stabiel, zodat installaties efficiënter werken en minder onderhoud nodig hebben.

Spirotech weet nog altijd met een eenploegendienst efficiënt te produceren; het Helmondse bedrijf verviervoudigde zelfs de omzet in tien jaar tijd. De seriematige productie vindt plaats in Nederland en Oostenrijk. De productielijnen zijn efficiënter te gebruiken met meer ploegen per dag, maar het is een uitdaging om gekwalificeerd personeel te vinden dat in ploegendienst wil werken. ‘Tot nog toe hebben we dat echt niet nodig’, zegt Jacobs stellig.

Hij ziet vooral toekomst in automatisering van de productie samen met afnemers en partners in de keten. ‘Wij geloven in snel leveren van gespecialiseerde producten. Voor elke ontwikkeling van een nieuw product zitten we aan tafel met afnemers en onze eigen productie- en onderhoudsafdeling. Onze partners denken mee over de slimme automatisering van de productielijn.’

‘Door nauw samen te werken met klanten leren we hun producten, producteigenschappen en productieomgeving door en door kennen’, aldus Jos van de Ven van TFT. Foto: TFT

Samen sterk

Het gaat om samen optrekken bij innovaties en ontwikkelingen in automatisering, beaamt Jos van de Ven, algemeen directeur en mede-eigenaar van TFT (Tools for Technology) in Asten, een van de automatiseringspartners van Spirotech. ‘De sleutel tot succes ligt in productkennis. Door nauw samen te werken met klanten, leren we hun producten, producteigenschappen en productieomgeving door en door kennen. Vanuit dat inzicht ontstaan de beste automatiseringsoplossingen.’

John Thijssen, eigenaar van Manders Automation in Venray, eveneens automatiseringspartner van Spirotech: ‘Wij hebben voor elke opdracht een projectteam en de klant is altijd onderdeel van dat team. Wij denken vanuit machinebouw, de klant denkt vanuit het product. Die twee inzichten bij elkaar leveren fantastische nieuwe ideeën op voor return on investment, voor optimale cyclustijd, maar ook voor de ideale combinatie van meerdere producten op één productielijn. Daarnaast bedenk je samen de service- en onderhoudsstappen.’

Productieproces meteen meenemen

Volgens Thijssen is vergaand automatiseren van processen een belangrijke voorwaarde om de kostprijs van Nederlandse productie concurrerend te houden. Als een proces geschikt is voor autonome productie, kan een machine ook zelfstandig buiten de bemande uren produceren.

‘Vanuit samenwerking ontstaan de beste automatiseringsoplossingen’



Om dat te bereiken, is het zaak dat bedrijven bij de ontwikkeling van een nieuw product niet eerst naar het ontwerp kijken en daarna pas bedenken hoe de productie ervan kan worden geautomatiseerd. Bij de recente ontwikkeling van de Spirotech Heat Pump Filter (HPF), dat warmtepompinstallaties beschermt tegen vervuiling in het circulerende systeemwater, heeft het ontwikkelteam vanaf het begin nagedacht over hoe het productieproces kan worden opgeschaald als de vraag in de toekomst zou toenemen. Jacobs: ‘We hebben dit proces niet eens geleidelijk kunnen opschalen, want in het eerste jaar hebben we al de aantallen geleverd die we voor jaar drie hadden bedacht.’

Mogelijk concurrentievoordeel

Dat was alleen mogelijk omdat de geautomatiseerde productie al was voorbereid. Thijssen: ‘Als je nog helemaal aan de voorkant van het ontwerpproces zit, kun je met elkaar ook de principes van design for assembly erop loslaten.’ Dat geldt niet alleen voor de geautomatiseerde productiemogelijkheden, maar ook voor circulariteit. Europese bedrijven kunnen zich onderscheiden door circulariteit, traceerbaarheid en repareerbaarheid vroeg in het ontwerp- en productieproces mee te nemen. De toenemende Europese eisen op dit vlak kunnen daarmee een concurrentievoordeel opleveren.

Kennis delen

Ketensamenwerking is dus erg belangrijk omdat bedrijven elkaar op die manier kunnen versterken. Zowel Thijssen als Van de Ven benadrukt dat ze de algemene kennis en expertise die ze bij de ene klant opdoen, kunnen meenemen naar een andere klant. Die oplossingen zijn meestal niet een-op-een overdraagbaar, maar de onderliggende technische kennis wel. ‘Het gaat natuurlijk om een heel andere fabriek waar heel andere producten worden gemaakt. Maar ook daar is bijvoorbeeld behoefte aan traceability, dus moeten er ook lasercoderingen komen. Het is nooit hetzelfde, maar er ontstaat altijd kennisontwikkeling door het vaker te doen. Die kun je daarna gebruiken bij andere klanten.’

Deze aanpak vereist vertrouwen van de ketenpartners en duidelijke afspraken over intellectueel eigendom. Bedrijven moeten niet het gevoel krijgen dat een partner er met hun kennis of ideeën vandoor gaat.

Inhaalslag China

Zo’n intensieve samenwerking biedt Nederlandse maakbedrijven de mogelijkheid om snel te innoveren en flexibel in te spelen op de vraag uit de markt. Dat is veel lastiger voor de concurrentie uit China, die vooral sterk is in de productie van grote aantallen. Toch waarschuwen alle drie dat Chinese bedrijven zich ook zeer snel ontwikkelen, vooral als het gaat om de inzet van data en robotica, die onder meer bijdraagt aan kortere levertijden. Jacobs noemt het voorbeeld van een standaard cnc-draaibank die hij nodig had. ‘Ik vroeg in China naar de levertijd: zes weken, zeiden ze, van order tot ingebruikname in productie. Daar hoeven we bij cnc-leveranciers hier in Europa niet mee aan te komen.’

Hij maakte eerder wel gebruik van een Italiaanse leverancier, maar daar liepen de levertijden op tot acht weken. Dan verdwijnt een belangrijk voordeel van inkopen bij Europese leveranciers.

Accent op service

Jacobs concludeert wel dat het voor Chinese bedrijven nog altijd moeilijk is om uitgebreide service te bieden, bijvoorbeeld in de vorm van garantie. ‘Bij technische problemen is lokale bereikbaarheid een belangrijk voordeel. Klanten willen snel iemand kunnen spreken en niet afhankelijk zijn van lange internationale retour- of servicetrajecten. Op een groot deel van onze messingproducten geven we bijvoorbeeld twintig jaar garantie. Daarnaast kunnen klanten bij vragen of problemen rechtstreeks bij ons terecht.’ Hij wijst verder op technische ondersteuning bij productselectie, korte levertijden en langdurige beschikbaarheid van producten.

Er ligt ook een grote taak voor de overheid om de Nederlandse maakindustrie draaiende te houden. Jacobs noemt met name de technische opleidingen, nu er een groot tekort is aan technisch geschoold personeel. Maar ook de netcongestie is hem een doorn in het oog. ‘De Chinese bedrijven die ik sprak, herkenden onze situatie nauwelijks. In hun regio kon uitbreiding van de stroomvoorziening volgens hen snel worden geregeld.’

Nieuwe automatiseringsgolf

Kijkend naar de toekomst kan de introductie van slimme humanoïde robots op termijn een nieuwe automatiseringsgolf in de maakindustrie inluiden. Van de Ven verwacht de eerstkomende tijd nog geen grootschalige inzet ervan in fabrieken, maar Jacobs vindt dat bedrijven er wel serieus over moeten nadenken. ‘Bedrijven hoeven niet direct grootschalig te investeren, maar kunnen nu al experimenteren met pilots en onderzoeken welke toepassingen in hun productieomgeving kansrijk zijn. We moeten er niet bang voor zijn, want ze komen.’