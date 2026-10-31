Met een nieuw keramieklaboratorium in Houten wil SKF de ontwikkeling en industrialisatie van hybride lagers versnellen. De Zweedse fabrikant speelt daarmee in op de groeiende vraag naar energiezuinige en betrouwbare lagertechnologie voor elektrische aandrijvingen, industriële automatisering en highspeedmachines.

In het nieuwe Ceramic Process Laboratory (C-Pro Lab), onderdeel van het R&D-centrum van SKF in Houten, brengt het bedrijf de volledige keramische procesketen samen. Van de verwerking van grondstofpoeders en het persen tot sinteren en oppervlaktebewerking. Hierdoor kunnen onderzoekers nieuwe materiaalsamenstellingen sneller testen, de eigenschappen van keramische componenten verbeteren en productieprocessen optimaliseren voor grootschalige fabricage.

Hybride lagers combineren stalen ringen met keramische rolelementen van siliciumnitride. Ze zijn lichter, veroorzaken minder wrijving en voorkomen elektrische erosie in elektromotoren. Volgens SKF kan de wrijving in bepaalde toepassingen met maximaal 50 procent worden verminderd. Vooral bij hoge toerentallen en zware bedrijfsomstandigheden biedt deze technologie voordelen.

Links Annika Ölme, CTO van SKF en rechts Julius Liljestrom ambassador van Zweden. Foto’s van SKF

Met de investering in Houten wil SKF niet alleen zijn materiaaltechnologische kennis versterken, maar ook de stap van laboratoriumontwikkeling naar industriële serieproductie verkorten. Het laboratorium gaat binnen de internationale R&D-organisatie fungeren als kenniscentrum voor keramische technologie.

‘Door de volledige keramische procesketen te beheersen, kunnen we sneller innoveren, materiaaleigenschappen optimaliseren en hoogwaardige hybride oplossingen eerder op de markt brengen’, aldus Annika Ölme, CTO van SKF.