Het Noorse defensietechnologiebedrijf Six Robotics heeft een seed-investering van 12 miljoen euro opgehaald om de ontwikkeling van autonome software voor onbemande systemen te versnellen. Met de investering wil het bedrijf zijn technologie verder ontwikkelen, nieuwe klanten in Europa en andere bondgenootschappelijke landen bedienen en de organisatie uitbreiden.

De investeringsronde wordt geleid door DTCP Defence, met deelname van het Deense staatsinvesteringsfonds EIFO en investeerder Scale Capital. De financiering onderstreept de groeiende belangstelling voor Europese defensietechnologie, nu de vraag naar autonome systemen en drones sterk toeneemt.

Software voor autonome samenwerking

Six Robotics ontwikkelt een softwareplatform waarmee meerdere onbemande systemen – zoals drones en grondrobots – zelfstandig kunnen samenwerken. De technologie maakt het mogelijk dat systemen zich in realtime aanpassen aan complexe en dynamische omstandigheden, ook wanneer communicatie verstoord is of GPS niet beschikbaar is.

Een belangrijk speerpunt is swarm autonomy: het gecoördineerd laten opereren van meerdere autonome systemen. Volgens het bedrijf vergroot dit de operationele slagkracht van krijgsmachten en maakt het missies robuuster dan wanneer afzonderlijke systemen worden ingezet.

“We kunnen het ons in Europa niet veroorloven afhankelijk te zijn van buitenlandse software die bepaalt waartoe onze strijdkrachten in staat zijn. Met deze investeringsronde kunnen we de ontwikkeling van Europese autonome defensiesoftware versnellen”, zegt oprichter en CEO Christian Fredrik Eggesbø.

Nauwe samenwerking met Noorse defensie

De software wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Noorse krijgsmacht en het Norwegian Defence Research Establishment (FFI). Daardoor sluit de technologie volgens Six Robotics direct aan op operationele behoeften van defensieorganisaties.

De nieuwe financiering wordt gebruikt om het platform verder uit te bouwen, meer implementaties bij defensieorganisaties uit te voeren en de technische capaciteit verder op te schalen.

Europese investeerders zetten in op defensietechnologie

Investeerder DTCP leidt de ronde vanuit DTCP Defence, een onlangs gelanceerd venturecapitalfonds van 500 miljoen euro dat zich volledig richt op defensie-, veiligheids- en weerbaarheidstechnologieën.

Volgens DTCP behoort software voor autonome samenwerking en zwermtechnologie tot de meest complexe en strategisch belangrijke ontwikkelingen binnen de moderne defensie. De softwaregerichte aanpak van Six Robotics maakt verschillende typen onbemande systemen interoperabel en biedt defensieorganisaties meer flexibiliteit bij de inzet van autonome middelen.

Ook EIFO ziet grote strategische waarde in de technologie. Het Deense investeringsfonds verwacht dat autonome zwermtechnologie een bepalende rol zal spelen in toekomstige militaire operaties en ondersteunt bovendien de plannen van Six Robotics om later dit jaar activiteiten in Denemarken op te zetten.

Europese autonomie

Met de investering wil Six Robotics zijn positie als Europese leverancier van autonome defensiesoftware verder versterken. Het bedrijf groeide de afgelopen jaren van vijf medewerkers naar bijna negentig werknemers, grotendeels gefinancierd met kapitaal van familie en bekenden. Dankzij de eerste externe investeringsronde beschikt het nu over de middelen om de technologie en internationale activiteiten versneld uit te bouwen.

De investering past in een bredere Europese trend waarbij overheden en investeerders fors inzetten op eigen defensietechnologieën. Autonome software, kunstmatige intelligentie en zwermtechnologie worden daarbij gezien als cruciale bouwstenen voor de krijgsmacht van de toekomst.