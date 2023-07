Sirius Medical verandert in een verkopende organisatie. Met een CE-markering en FDA-goedkeuring op zak krijgt het Eindhovense bedrijf met de eigen technologie voor tumorlokalisatie steeds meer voet aan de grond. Bovendien wordt gewerkt aan verdere ontwikkeling van de eigen producten. Neem bijvoorbeeld de probe, onderdeel van het Pintuition-detectiesysteem. Het product mag nog wat kleiner worden. Dus wordt daarvoor ook nu samengewerkt met het in elektronica gespecialiseerde VDL TBP Electronics.

In de probe telt meer dan alleen een pcba

Minstens 8.000 magneetjes. Zoveel zijn er inmiddels geplaatst bij evenveel patiënten, vertelt Eric Derksen, coo bij Sirius Medical. En dat aantal stemt ze trots bij het Eindhovense bedrijf, dat sinds 2017 aan de weg timmert met de eigen Pintuition-technologie. Die is ontwikkeld voor tumorlokalisatie bij een borstsparende ingreep, waarbij een minuscuul magneetje via een holle naald in de tumor wordt geplaatst. Terwijl de patiënt daar nauwelijks iets van voelt, kan de chirurg via het detectiesysteem nauwkeurig bepalen waar de tumor zich bevindt. De operatie zelf kan tot 180 dagen na plaatsing van het magneetje plaatsvinden. ‘Zo ontkoppelen we de logistiek’, zegt Derksen. ‘Met dit systeem kan een ziekenhuis veel efficiënter omgaan met de eigen planning.’

Tot ver buiten Europa

Sirius Medical is een spin-off van het Nederlands Kanker Instituut, dat samen met Universiteit Twente een eerste prototype ontwikkelde van het Pintuition-navigatiesysteem. Daarvan staan er nu een kleine 150 bij ziekenhuizen, waarvan de meeste in Europa. De overige systemen bevinden zich in Noord-Amerika, waar Sirius Medical inmiddels een dochteronderneming heeft. Bovendien neemt de dekking toe, vertelt Derksen, nu in Australië en Nieuw-Zeeland twee distributeurs aan de slag zijn. ‘Zij bereiden de markt voor, naar verwachting volgen nog deze zomer de verkopen.’

‘Zeker in een vroeg stadium herkennen beide partners de uitdagingen’

Voor dit jaar mikt Sirius Medical voor de Nederlandse en Amerikaanse vestiging samen op een omzet van zo’n 4,5 miljoen euro. Dat zou een verdrievoudiging zijn van de omzet over 2022, waar dan in elk geval de recente investeringsronde aan bijdraagt. Sirius Medical haalde in maart van dit jaar 12 miljoen euro op. Deels bedoeld voor verdere groei, deels gericht op nieuwe ontwikkelingen. Denk daarbij aan toepassing van het systeem voor indicaties in de buik of organen, vertelt Derksen. Of aan tumorlokalisatie bij longkanker.

In dat laatste geval moet de probe – het staafvormige deel waarmee de chirurg het magneetje en daarmee de tumor lokaliseert – een stuk dunner zijn, om zo tussen de ribben door te detecteren. Zover is het weliswaar nog niet, al werkt Sirius Medical wel aan een dunnere probe voor een borstsparende ingreep, zodat de chirurg er een tumor nog nauwkeuriger mee kan detecteren. Om tot die nieuwe variant te komen, werkt het bedrijf samen met VDL TBP Electronics uit Dirksland, dat als specialist in pcba’s eerder al meewerkte aan de huidige probe.

Meer dan de pcba

Het speelt voor Sirius Medical mee dat VDL TBP Electronics is gecertificeerd volgens de ISO 13485-norm, bedoeld voor fabrikanten en leveranciers in de medische hulpmiddelenindustrie. ‘Daarmee laat het bedrijf zien dat het weet wat bij de ontwikkeling van een medical device komt kijken’, zegt Arjan van Leijsen, systeemarchitect bij Sirius Medical. ‘Maar belangrijk is ook dat VDL TBP voor de probe meer dan alleen de pcba kan leveren. Denk bijvoorbeeld aan de behuizing. En aan de assemblage en montage. We werken voor de probe samen aan één losstaand product – en dat is wel zo efficiënt.’ Bedenk bovendien, zo merkt Derksen op, dat de pcba in de probe in hars wordt gegoten. ‘Eenmaal geplaatst kunnen we er dus niets meer aan veranderen. Dat vraagt om zekerheid, die we voor de huidige probe hebben gekregen door met VDL TBP elke fase van de ontwikkeling uitgebreid te testen.’

Design for eXcellence

Voor de huidige probe haakte VDL TBP Electronics een paar jaar geleden al vroeg aan. ‘En dat typeert ons wel’, vertelt manager sales Wouter van der Horst. ‘Juist in een vroeg stadium kunnen we een product goed doorlichten. En zo de basis creëren om een product straks zo efficiënt mogelijk te produceren.’ Een kwestie van Design for eXcellence (DfX), zegt Van der Horst. ‘We maken onze analyses zo vroeg mogelijk. Zijn de materialen ook over een langere periode beschikbaar? Kunnen we dit met onze testfaciliteiten afdekken? En uiteindelijk toe naar 99,7 procent first pass yield?’ Het antwoord op al die vragen bepaalt de keuze voor een toekomstig partnerschap. ‘Zeker in een vroeg stadium herkennen beide partners de uitdagingen. Zodat ze daar later dynamischer mee kunnen omgaan.’

Supplychain maakte het spannend

Gesproken over die uitdagingen: de wereldwijde schaarste aan materialen had vorig jaar ook impact op de productie van de probe. ‘Toch is van stilstand geen sprake geweest’, zegt Maaike de Vogel, accountmanager bij VDL TBP Electronics voor science & health. ‘We hebben bijvoorbeeld nauw contact gehouden met onze inkoopafdeling. En ook Sirius bij ons overleg betrokken, en het bedrijf gevraagd welke alternatieven we eventueel konden gebruiken.’ Veel draait om tijdige communicatie, stelt Derksen. ‘Daardoor hebben we tot dusver altijd binnen vijf dagen na een klantorder kunnen leveren – hoe krap het soms ook was.’ Vergeet bovendien niet dat Sirius Medical nog altijd een startend bedrijf is, zo merkt Van Leijsen op. ‘In de eerste fase verandert er nog zoveel. Het is voor ons lastig om nu al grote orders in te leggen voor over bijvoorbeeld twee jaar.’

Prototype komt eraan

Van Leijsen vertelt dat de pcba van de huidige probe weinig iteraties nodig had. ‘We hebben met het prototype meteen een grote stap gezet naar de uiteindelijke versie. Voor de gehele assemblage van de probe waren weliswaar meer aanpassingen nodig, maar goed, dan gaat het bijvoorbeeld ook over de bekabeling. En de trekontlasting ervan.’ Zo bezien wordt aan de probe altijd wel gewerkt, stelt Van Leijsen, die net als zijn collega’s benieuwd is naar de nieuwe, compactere variant. VDL TBP Electronics levert binnenkort het prototype. En doet dat volgens De Vogel ook nu als one-stop-shop, zoals het bedrijf dat al deed voor de ontwikkeling van de huidige probe. ‘Maar was dat toen nog uitzonderlijk voor ons, inmiddels fungeren we steeds vaker als die totaalleverancier.’ Derksen knikt instemmend. ‘De pcba is niet het enige. De assemblage ervan in het eindproduct, de behuizing eromheen: het is de combinatie van dat alles waardoor de probe zo goed werkt. De investering van toen heeft zich uitbetaald.’