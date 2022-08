Sioux vestigt zich in ‘kennisstad’ Delft

Sioux Technologies heeft een nieuw pand betrokken in Delft. Vanuit deze grotere vestiging op Delftechpark 53, op steenworp afstand van de TU Delft, kan Sioux zowel opdrachtgevers als de arbeidsmarkt in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag beter van dienst zijn, vertelt Tim Olmer, vestigingsleider van Sioux Technologies in Delft.

‘Delft is als kennisstad in het westen van Nederland een toplocatie voor Sioux om te zitten. We zien in deze regio veel mogelijkheden om met interessante technologiebedrijven samen te werken. Vanwege onze sterke groei in opdrachten en medewerkers de afgelopen jaren, was het nodig om naar een groter kantoor te verhuizen. Op onze nieuwe locatie hebben we nu drie keer zoveel ruimte.’

Sioux heeft, naast haar kantoor in Delft, ook vestigingen in Mijdrecht, Apeldoorn en een complete multidisciplinare Sioux Campus in Eindhoven. Met vestigingen in België, Duitsland, Roemenië, China, Vietnam en Singapore opereert Sioux wereldwijd.