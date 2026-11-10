De Europese defensie-industrie bevindt zich in een periode van grote verandering. Geopolitieke ontwikkelingen, de groeiende vraag naar defensiecapaciteit en de noodzaak om de strategische autonomie van Europa te versterken, zorgen voor een fundamentele herwaardering van de defensieketen. Overheden en grote defensiebedrijven staan daarbij voor grote uitdagingen. In dit kader voorzien toeleveranciers als Sioux Technologies in concrete oplossingen voor de almaar hogere eisen op het gebied van technologie, kwaliteit, cybersecurity, leveringszekerheid en schaalbaarheid.

‘Bij internationale ketens verschuift de focus naar beschikbaarheid, betrouwbaarheid en continuïteit’, stelt Ria van de Laar van Sioux Technologies. Foto’s: Sioux Technologies© Twycer.nl / Igor Roelofsen

Hightech expertise en snellere innovatie maakt NAVO-landen weerbaarder

Binnen Defensie wordt innovatie steeds belangrijker. De veranderingen op het slagveld in Oekraïne laten zien dat het ontwikkelen van een technisch goed product niet meer voldoende is. Om zowel de innovatiekracht als productiecapaciteit te vergroten en te versnellen, zoeken defensiebedrijven partners die niet alleen producten kunnen ontwikkelen maar ook begrijpen wat er nodig is om die producten robuust, betrouwbaar, veilig en langdurig inzetbaar te maken, en deze ook in een snel tempo te kunnen doorontwikkelen. Juist op dat snijvlak positioneert Sioux Technologies zich als strategische hightech partner. Het bedrijf is sterk in technische softwareontwikkeling, AI en geavanceerde wiskunde, en heeft specifieke knowhow en ervaring op het gebied van elektronica, sensoriek (radar), optica, mechatronica en het produceren/assembleren van zowel complexe sub-assemblies als complete machines.

De belangrijkste klanten bevinden zich in de sectoren semiconductors, analytical, life science en defence; daarnaast is Sioux Technologies actief binnen de markten quantum en mobility & infra. Expertise en ervaring opgebouwd binnen kritische en veeleisende sectoren, worden benut bij het ontwikkelen van oplossingen voor opdrachtgevers binnen andere marktgebieden. Juist die kruisbestuiving zorgt voor interessante innovatieversnellingen in combinatie met een korte time-to-market.

Sneller ontwikkelen en produceren

Van eigentijdse defensiesystemen wordt verwacht dat deze steeds grotere hoeveelheden informatie uit radars, gps-systemen, camera’s, lasers en andere sensoren in een steeds hoger tempo kunnen verwerken. Maar dat niet alleen. Ook moeten nieuwe systemen sneller worden ontwikkeld en op de markt worden gebracht, teneinde voorop te kunnen blijven lopen in de mondiale wapenwedloop. ‘Een belangrijke trend in de defensie-industrie in dit kader is de toenemende aandacht voor supplychain resilience’, zegt Ria van de Laar, business development manager Defence bij Sioux Technologies. ‘Waar internationale ketens jarenlang vooral werden ingericht op efficiëntie en kosten, verschuift de focus naar beschikbaarheid, betrouwbaarheid en continuïteit. Daarnaast streven we naar een zo kort mogelijke time-to-market, zodat geavanceerde technologie sneller beschikbaar en inzetbaar is. Daarbij stuit je soms op uitdagingen zoals het feit dat een component door geopolitieke spanningen, export-/importrestricties of een verstoring van een productielocatie niet (meer) beschikbaar is. De Europese Unie stimuleert daarom nadrukkelijk een weerbaardere Europese defensie-industrie, die minder afhankelijk is van knowhow, producten en oplossingen van buiten de EU.’

Leveringszekerheid belangrijker

Het European Defence Industry Programme (EDIP) richt zich onder meer op het versterken van productiecapaciteit, het verkorten van doorlooptijden en het vergroten van de zekerheid van toelevering. Eind 2025 werd het programma formeel goedgekeurd, inclusief een Europees kader voor security of supply. Voor toeleveranciers betekent dit dat aantoonbare leveringszekerheid steeds belangrijker wordt. Hoe speelt Sioux Technologies daarop in?

Marcel Dubois (Sioux Technologies): ‘Geavanceerde technologie vraagt om multidisciplinaire expertise.’

‘Beschikbaarheid van kritische onderdelen, meerdere sourcingsmogelijkheden, productiecapaciteit en de mogelijkheid om snel op te schalen, worden steeds crucialer in de technische en commerciële propositie’, reageert business development manager Software Marcel Dubois. Daarnaast vraagt geavanceerde technologie nadrukkelijk om multidisciplinaire expertise. ‘Dat speelt ook en misschien wel vooral bij defensiesystemen, want deze worden technisch almaar complexer. Denk aan integratie van sensoren, autonome systemen, communicatiemiddelen, precisieplatforms en command-and-control-systemen. Hiervoor moeten disciplines als software, elektronica, mechanica, optica en data-intensieve algoritmen worden gecombineerd, wat ook andere eisen stelt aan engineering. Een leverancier moet niet alleen specialist zijn binnen één discipline, maar ook de interfaces tussen disciplines kunnen beheersen. Juist daar ligt een belangrijk onderscheid voor onze organisatie.’

Sioux Technologies ontwikkelt, innoveert en assembleert complexe hightechsystemen en combineert expertise in onder meer software, mathware, AI, elektronica, mechatronica en mechanica. Dubois: ‘Daarmee kunnen we verschillende technologische disciplines binnen één ontwikkeltraject samenbrengen. Die multidisciplinaire aanpak is relevant voor defensietoepassingen waarin bijvoorbeeld een mechanisch ontwerp, een elektronische architectuur, real-time software en AI gezamenlijk de systeemprestaties bepalen. Door disciplines vanaf het begin integraal te benaderen, kunnen ontwerpkeuzes beter op elkaar worden afgestemd en worden risico’s bij de integratie kleiner.’

Betrouwbaarheid en veiligheid

Defensiesystemen moeten onder uiteenlopende omstandigheden over lange perioden betrouwbaar functioneren, daarbij rekening houdend met beperkte mogelijkheden voor onderhoud. Dit vraagt om een optimale beheersing van het totale traject van ontwerp/engineering tot en met productie, assemblage, testen en certificeren. ‘Wij combineren productontwikkeling met productie, assemblage en industrialisatie. Dat betekent dat we in de ontwerpfase al kritisch kijken naar de maakbaarheid van een onderdeel en de beschikbaarheid van materialen en componenten die we voor het produceren en vervolgens samenbouwen tot een sub-assembly of compleet eindproduct moeten inkopen’, schetst Dubois. ‘Daarmee kan de stap van concept en prototype naar een reproduceerbaar product worden verkort. De combinatie van ontwikkeling, engineering en productie is vooral waardevol wanneer een defensieklant niet alleen een technologiepartner zoekt, maar ook een partner die dat – wat meestal gezamenlijk is ontwikkeld – kan produceren.’

Focus op cybersecurity

Een bekende uitspraak is: “Je bereidt je altijd voor op de vorige oorlog.” Zo worden nog steeds tanks en handvuurwapens geproduceerd, terwijl het gevaar al jaren voornamelijk uit de lucht komt (drones en raketten). Bovendien is een nieuw fenomeen opgedoken, de cyber war, waarbij via digitale aanvallen complete fabrieken en infrastructuren stilgelegd kunnen worden. De Europese NIS2-regelgeving benadrukt expliciet het belang van supplychain security en het beoordelen van risico’s bij directe leveranciers en dienstverleners.

Ook Europese cybersecurityrichtlijnen leggen steeds meer nadruk op security gedurende de volledige levenscyclus van digitale producten. Defensietoeleveranciers als Sioux Technologies zien cybersecurity dan ook steeds minder als een afzonderlijk IT-vraagstuk. ‘Secure development, toegangsbeheer, kwetsbaarheden, software-updates en de herkomst van componenten moeten onderdeel zijn van de manier waarop producten worden ontworpen en onderhouden’, aldus Van de Laar. ‘Wij zijn dan ook zeer nauw betrokken bij cyber resilience (cyberweerbaarheid) oftewel het vermogen van een organisatie om te anticiperen op, zich aan te passen aan, te reageren op en te herstellen van cyberincidenten. Alles wat wij ontwerpen, produceren en leveren, moet cyberveilig zijn. Het mooie is dat we daarvoor onze eigen ontwikkelingen kunnen inzetten.’

Dit gaat veel verder dan waar de ICT-wereld mee te maken heeft. Zo zullen autonome systemen die bijvoorbeeld van gps-communicatie gebruikmaken ook veilig moeten kunnen werken als zo’n signaal, of welk ander belangrijk signaal dan ook, uitvalt en/of wordt gejamd. ‘Het beveiligen van systemen, apparaten en machines tegen cyberaanvallen is een zeer complexe materie die state-of-the-art oplossingen vereist. Dit zowel op technologisch, organisatorisch, operationeel als infrastructureel niveau.’ De nieuwe realiteit binnen defensie vraagt om partners die niet alleen technologie ontwikkelen, maar ook complexe systemen begrijpen, disciplines verbinden en innovaties snel inzetbaar maken. Met die combinatie van hightech expertise, productiecapaciteit en systeemkennis wil Sioux Technologies bijdragen aan een sterke en weerbare Europese defensie-industrie. Want technologische voorsprong telt pas echt als je die snel en betrouwbaar kunt omzetten in inzetbare oplossingen.