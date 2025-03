Sioux Technologies heeft een nieuw Research & Development Centre geopend in Singapore. Sinds de vestiging in 2019 is het bedrijf sterk gegroeid in de regio. Vanuit deze vestiging ondersteunt Sioux klanten wereldwijd bij de ontwikkeling en modernisering van softwaresystemen en de implementatie van AI-oplossingen.

Het nieuwe R&D centrum, gesteund door de Singapore Economic Development Board (EDB), speelt een belangrijke rol in de verdere groei van Sioux in Azië. Met deze uitbreiding verdubbelt het lokale team en versterkt het bedrijf haar rol als ontwikkelingspartner voor halfgeleider-en medische apparatuur makers. “Deze stap brengt ons dichter bij onze klanten en opent deuren naar hoogwaardig technisch talent”, aldus Sioux-oprichter Hans Duisters tijdens de feestelijke opening.

Theo Kneepkens, Country President van KLA Singapore, benadrukt de waarde van deze samenwerking en spreekt zijn vertrouwen uit dat Sioux een waardevolle bijdrage zal leveren aan de groei van KLA’s R&D activiteiten in Singapore. Soo Haw Yun, Vice President Global Enterprises Division bij EDB, voegt daaraan toe: “De uitbreiding van Sioux Technologies bevestigt de aantrekkelijkheid van Singapore als innovatiehub. Het nieuwe R&D centrum bevordert niet alleen de samenwerking met partners en klanten, maar helpt ook bij de ontwikkeling van high-precision motion control-systemen voor medische en halfgeleiderapparatuur.”

Nieuwe vestiging in India

Naast de uitbreiding in Singapore heeft Sioux recent een nieuw kantoor geopend in India, gedreven door de toenemende vraag naar expertise in elektronica en mechanica. Hiermee benut Sioux de sterke technologische basis en het hoogwaardige engineeringtalent van India, wat helpt bij het versterken van de wereldwijde marktpositie.

Sioux Technologies is een strategische hightech solutions partner die complexe hightechsystemen ontwikkelt, innoveert en assembleert met geavanceerde software, mathware, elektronica en mechatronica. Met meer dan 1200 medewerkers ondersteunt of vormt Sioux de R&D-afdeling van vooraanstaande hightechbedrijven. Sioux neemt hierbij graag de verantwoordelijkheid op zich: vanaf het meedenken in de conceptfase tot en met het leveren van serieproductie. Sioux wil samen met haar klanten waarde toevoegen en bouwen aan veiliger, gezonder, plezieriger en duurzamer is.