Sioux Technologies spreekt medewerkers in Moskou dagelijks

Systeemhuis Sioux Technologies in Eindhoven heeft tegen de 1.000 medewerkers in dienst. Dertig werken er op een back-office in Moskou: het zijn allemaal Russen, en één Nederlander die er ook al vele jaren woont en werkt. ‘Het werk gaat op zich door. Er spelen zich vooral persoonlijke drama’s af rondom onze medewerkers’, zegt Leon Giesen, één van de verantwoordelijken voor het dagelijks bestuur van de Europese Sioux-vestigingen. ‘Dat persoonlijke verhaal is bij ons op dit moment belangrijker dan het zakelijke.’

In Moskou schrijven de dertig embedded software engineers (delen van) programma’s voor applicaties voor Sioux-klanten in Europa. De ICT’ers hebben geen rechtstreeks contact met die klanten, maar werken vanzelfsprekend wel samen met collega’s van Sioux in Eindhoven. Toen de Russen vorige week hun opmars in Oekraïne begonnen, kon Sioux niet anders dan rustig afwachten, aldus Giesen. ‘Wat moet je doen? We leven bij de dag en spreken de medewerkers in Moskou dagelijks. We zorgen dat alles zo goed mogelijk door kan lopen.’

Het gaat nu vooral om people management, aldus Giesen. De medewerkers in Moskou hebben het lastig. Bovendien werken op de hoofdlocatie Eindhoven expats uit Oekraïne, Belarus en Rusland. Ze zitten al dan niet samen in projectteams. Ook dat kan complexiteit geven. Sommigen sturen maandelijks geld naar familieleden en dat wordt nu eveneens onmogelijk.

‘De sancties die vanuit de EU zijn aangekondigd, raken ons werk niet direct. Sioux werkt niet voor de Russische markt. Maar zoiets als het overmaken van de salarissen naar onze medewerkers daar kan op een gegeven moment wel een issue worden. En stel dat we in de toekomst niet meer in contact kunnen staan met de back office in Moskou, dan komen noodgedwongen compleet andere scenario’s in beeld. Het zou dramatisch zijn als we daar het kantoor moeten sluiten als ultieme consequentie en het werk elders onder moeten brengen.’