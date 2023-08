Sioux Technologies opent vanaf 1 oktober 2023 een nieuw kantoor in Maagdenburg, de hoofdstad van de deelstaat Sachsen-Anhalt. Dit wordt het tweede kantoor van Sioux in Duitsland.

Voor de multidisciplinaire groei van Sioux op de lange termijn is de beschikbaarheid van hoogopgeleide technische medewerkers en montagefaciliteiten essentieel. Na verschillende locaties te hebben bezocht, kwam Maagdenburg naar voren als de beste locatie, waar zowel ontwikkeling als assemblage mogelijk zijn.

Leon Giesen, CEO Sioux Technologies Europe, kijkt uit naar dit grote avontuur: ‘We zijn er trots op dat we ons als een van de eersten hebben gevestigd in de hightech omgeving van Sachsen-Anhalt. De komende jaren gaan we bouwen aan iets moois waarin we nu al dankbaar zijn voor de uitstekende samenwerking met de federale overheid en hogeronderwijsinstellingen in de regio.’

Technologiepark in het hart van Barleben

Sioux zal zich vestigen op het Technology Park Ostfalen in Barleben bij Maagdenburg. Nu Intel zich hier vestigt, wordt de regio rond Maagdenburg steeds belangrijker voor andere Europese hightechbedrijven. Volgens Sven Schulze, minister van Economie van Sachsen-Anhalt, volgt Sioux de Amerikaanse chipfabrikant Intel op. ‘De oprichting van Sioux is een grote aanwinst voor Sachsen-Anhalt. Het bevestigt ons op ons pad om een ecosysteem rond Intel te bouwen. Tegelijkertijd bewijst de komst van Sioux dat we erin slagen om hoogwaardige banen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling naar onze staat te brengen’, aldus de minister.

De verwachting is dat er komend jaar meer dan 50 banen beschikbaar komen en de prognose is dat dit aantal snel zal oplopen tot meer dan 300 banen.