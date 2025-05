De Nederlandse hightech ontwikkelaar Sioux Technologies en het Singaporese Applied Angstrom Technology (AAT) hebben een strategisch partnership gesloten voor de ontwikkeling van een AI-gedreven softwareplatform voor de halfgeleiderindustrie. Het platform richt zich op next-generation equipment control en procesoptimalisatie en speelt in op de toenemende complexiteit van halfgeleiderproductie in het AI-tijdperk.

De samenwerking werd officieel bekrachtigd tijdens een ceremonie in Singapore, in aanwezigheid van onder anderen de Nederlandse minister van Economische Zaken Dirk Beljaarts, ambassadeur Anneke Adema, en de Singaporese minister van Duurzaamheid en Handel, Grace Fu.

Real-time dataverwerking en voorspellend onderhoud

Het nieuwe softwareplatform krijgt een modulaire en schaalbare architectuur en is ontworpen om via real-time data-analyse en machine learning voorspellend onderhoud, productie-efficiëntie en processtabiliteit mogelijk te maken. De inzet van AI moet leiden tot hogere opbrengsten, lagere downtime en slimmere adaptieve procescontrole – cruciaal in de huidige generatie advanced packaging- en AI-chipproductie.

“Deze samenwerking stelt ons in staat om AI-oplossingen te integreren in de kern van semicon equipment control. Dat is essentieel om aan de eisen van toekomstige chipproductie te voldoen,” zegt Arnoud de Geus, CTO van Sioux Technologies.

Strategische verdieping Nederlands-Singaporees halfgeleiderpartnerschap

De samenwerking onderstreept de verdieping van de bilaterale relatie tussen Nederland en Singapore op het gebied van strategische technologieën. In de marge van de SEMICON Southeast Asia conferentie werken overheden, bedrijven en kennisinstellingen nauwer samen aan een toekomstbestendige halfgeleiderketen. De samenwerking past binnen de doelen van de European Semicon Coalition, die inzet op innovatieversnelling en technologische soevereiniteit.

“Chips zijn een sleuteltechnologie in onze economie. Door internationale samenwerking kunnen we de hele waardeketen versterken – van onderzoek tot productie en applicatie,” aldus minister Beljaarts.

AAT is een deeptechbedrijf uit Singapore dat zich richt op atomaire precisietechnologieën voor halfgeleiderfabricage. Het bedrijf ontving recente investeringen van onder meer iGlobe Partners en SEEDS Capital, en ontwikkelt oplossingen voor nanoschaalprocescontrole.

Sioux Technologies is een toonaangevend Nederlands ingenieursbedrijf dat hightech R&D- en productontwikkeling levert op het snijvlak van software, AI, elektronica, mechatronica en systeemarchitectuur. Met meer dan 1.300 engineers wereldwijd ondersteunt Sioux bedrijven in onder meer semicon, medische technologie en machinebouw – van conceptontwikkeling tot systeemintegratie en productie.