Het inleren blijkt heel vlot te zijn gegaan. ‘De eerste heeft ITEC Equipment gebouwd terwijl de mensen van Sioux hebben meegekeken, de tweede hebben we samen met hen gebouwd en de derde heeft Sioux gebouwd en hebben wij meegekeken’, schetst Mark Vogels.

De senior sourcing manager van ITEC heeft het over de overdracht van de bouw van de ADAT3 XF Tagliner. Dit is een door ITEC ontwikkelde machine die een die (het hart van een chip) van een wafer haalt en die op een rfid-antenne plakt. Zo worden in een uur maar liefst 46.000 tags geassembleerd. ‘Met die snelheid onderscheiden we ons van de concurrenten. Pin me er niet op vast, maar die komen bij mijn weten vaak niet verder dan 8.000 tot 10.000 stuks per uur.’ Snelheid is zo belangrijk omdat de rfid-tag moet concurreren met de sticker met streepjescode. ‘Qua prijs komen we nu daarbij in de buurt. En een barcode moet je scannen. Een rfid-tag hoeft alleen maar een poort te passeren om uit te kunnen lezen. Om een winkelwagen vol producten voorzien van tags af te rekenen is het voldoende om ermee door een poort rijden.’

Vanwege die productiesnelheid van de Tagliner is er inmiddels veel vraag naar van zogeheten tag-suppliers die op hun beurt de retail en de distributiecentra als klandizie hebben. Om die vraag het hoofd te kunnen bieden moest ITEC op zoek naar een additionele leverancier. ‘Alleen het ontwikkelen doen we zelf. Het bouwen, testen en installeren bij de klant laten we over aan een integrator. De Tagliner is een van de zes platformen voor het die bonden die we op de markt brengen. In eerste instantie zou Sioux alleen een module van de Tagliner leveren aan de integrator van de andere vijf platformen. Maar omdat de vraag naar de platformen te groot werd, zijn we in overleg gegaan met Sioux. De eerste gesprekken waren in mei, in de zomer hebben we besloten de volledige integratie bij hen neer te leggen en inmiddels is de eerste Tagliner die door hen is gebouwd bij de klant geïnstalleerd.’ ITEC heeft reeds een flink aantal orders voor de machine binnen van een aantal internationale klanten. Momenteel wordt er één Tagliner per maand uitgeleverd.

ITEC is een fabrikant van halfgeleiderapparatuur als machines voor het bevestigen en verlijmen van die’s, test- en visionapparatuur en softwareoplossingen voor procesoptimalisatie. Het bedrijf is gevestigd op de Novio Tech Campus in Nijmegen. Het is een spin-out van multinational Nexperia, een onderneming met tientallen jaren ervaring met de ontwikkeling en hoogvolume productie van onder meer diodes, bipolar transistors, ESD protection devices en MOSFETs voor met name de automotive.