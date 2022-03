Simbeyond gaat nieuwe groeifase in met investeerder en partner EVCF II

ECFG heeft via Eindhoven Venture Capital Fund II (EVCF II) een minderheidsbelang genomen in Simbeyond. Simbeyond heeft simulatiesoftware ontwikkeld (Bumblebee) die zeer accuraat de effecten van OLED-materialen op apparaatniveau kan meten. Het is voor Simbeyond de eerste financieringsronde. De financiering wordt ingezet om de groei te versnellen (R&D en sales).

Simbeyond biedt met Bumblebee simulatiesoftware voor materialeninzet in het engineeringproces van OLED-apparaten. De softwaretool berekent aan de hand van zeer complexe fysische wetten de effecten van de gebruikte materialen in de OLED-apparaten. Bumblebee wordt de komende tijd verder ontwikkeld om ook uitkomsten voor materialeninzet bij batterijontwikkeling te simuleren. Het huidige proces is vaak nog gebaseerd op trial & error en fysiek (menselijk) handelen, resulterend in een tijdrovend, kostbaar en foutgevoelig proces. R&D-bedrijven, afdelingen van grote tech-bedrijven en andere relevante ontwikkelingsinstituten (zoals universiteiten) maken gebruik van Bumblebee om forse kostenbesparingen te realiseren. Daarnaast kunnen deze partijen sneller nieuwe producten in de markt zetten, omdat het R&D-proces significant wordt versneld.

Investeringsdoelstelling De afgelopen jaren hebben voor Simbeyond in het teken gestaan van productontwikkeling. Het doel in deze nieuwe groeifase is om voorkeursleverancier te worden van simulatiesoftware voor organische materialen voor de hightechindustrie alsmede het aanboren van twee nieuwe markten: de batterij- en de nanolithografie-markt.

Samenwerking

“Simbeyond gaat een nieuwe groeifase in met een ambitieuze doelstelling. Deze investering en samenwerking betekenen niet alleen het veiligstellen van de middelen om de nummer één simulatietool in de OLED-markt te worden, maar ook om een stap voorwaarts te zetten in de ontwikkeling van nieuwe producten”, aldus Siebe van Mensfoort, CEO van Simbeyond.

Hans Bloemen, managing director en partner van ECFG: “Meten is weten en Simbeyond doet dat in de puurste vorm. Bumblebee is pas net gereed om ook echt de markt mee te betreden. Het heeft nu de juiste commerciële aandacht nodig om een vliegende start te kunnen maken. De investering zorgt ervoor dat die opstap naar groei waargemaakt kan worden. Naast verdere ontplooiing van de huidige markt kunnen er ook nieuwe markten worden aangeboord. Samen hopen we deze technische scaleup een mooie boost te geven.”

ECFG is een onafhankelijke fondsmanager die adviseert, begeleidt en investeert in MKBondernemingen die actief zijn in het business-to-business segment. De activiteiten zijn primair gericht op het strategisch en financieel ondersteunen van innovatieve, duurzame en kansrijke ondernemingen. Door de brede ondernemende investeerdersachterban en relevant netwerk wordt daarnaast extra toegevoegde waarde aangeboden. Sinds de start van ECFG in 2008 heeft zij ruim 400 ondernemers en ondernemingen begeleid bij business development, financiering en strategie en meer dan 30 participaties gerealiseerd. ECFG opereert in lijn met de 17 Sustainable Development Goals. Het team van ECFG bestaat uit veertien personen en is gevestigd in het centrum van Eindhoven.

Simbeyond is een simulatiesoftwarebedrijf dat de ontwikkeling van geavanceerde materialen en hightech-apparaten versnelt, zoals gebruikt in ultramoderne display-, verlichtings- en signagetoepassingen. Organische elektronica, zoals de organische light-emitting diode (OLED)-displays van hedendaagse smartphones, maakt de weg vrij voor mechanisch flexibele elektronica. Dankzij de unieke aanpak kunnen klanten de apparaat prestaties analyseren, voorspellen en verbeteren. Dit leidt tot een kortere time-to-market en tot lagere R&D-kosten voor de elektronische apparaten van vandaag en morgen. Simbeyond is gevestigd in Eindhoven en heeft een team van ruim twintig mensen.