Simac PHI DATA breidt zijn activiteiten op het gebied van smart asset tracking verder uit met de overname van het Belgische technologiebedrijf Blyott. Met de stap versterkt de Smart Edge-specialist zijn portfolio op het gebied van automatische identificatie, lokalisatie en IoT-oplossingen.

Blyott ontwikkelde een schaalbaar SaaS-platform voor real-time asset tracking op basis van Bluetooth Low Energy (BLE)-technologie. De oplossing maakt het mogelijk om bedrijfsmiddelen zoals gereedschappen, apparatuur, medische hulpmiddelen en logistieke assets nauwkeurig te volgen via bestaande wifi-infrastructuren. Daarmee sluit de technologie nauw aan bij de visie van Simac PHI DATA op connected assets en datagedreven asset management.

Volgens Gery Pollet, CEO van Blyott, biedt de overname nieuwe groeikansen. “Ons innovatieve real-time asset tracking platform heeft de afgelopen jaren zijn waarde bewezen in diverse sectoren. Onze ambitie reikt echter verder. Onder de vleugels van een grote internationale IT-dienstverlener kunnen we onze groeidoelstellingen verder versnellen.”

Ook Olivier Billiau, CEO van Simac PHI DATA, ziet duidelijke synergievoordelen. “Met de komst van Blyott komen innovatieve BLE-oplossingen, diepgaande IoT-kennis, een sterk commercieel netwerk en implementatiekracht samen. We zijn blij met deze uitbreiding van ons portfolio en kijken ernaar uit om samen met Blyott de nieuwe standaard in smart asset tracking te zetten.”

De overname past binnen de toenemende vraag naar slimme lokalisatie- en trackingoplossingen. Bedrijven in sectoren als industrie, logistiek en gezondheidszorg zetten dergelijke technologie steeds vaker in om assets beter te benutten, zoek- en wachttijden te verminderen en operationele processen efficiënter in te richten.