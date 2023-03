De fabriek zal worden gebouwd op het 62 hectare grote Maasvlakte 2-terrein in Rotterdam, als een uitbreiding van de bestaande Sif-faciliteiten. De bouw start naar verwachting in april 2023, de eerste productieactiviteiten zijn gepland voor de tweede helft van 2024.

Fred van Beers, “Door ‘s werelds grootste monopile funderingsfabriek te bouwen en door geïntegreerde productietechnologie van het volgende niveau te implementeren met ongeëvenaarde proces- en kwaliteitscontroles, zal Sif zijn visie waarmaken en een cruciale stap zetten in het veiligstellen van zijn volgende groeifase. Als gevolg van deze investering zullen we onze absolute wereldwijde leiderschapspositie als leverancier van monopile funderingsoplossingen versterken, onze innovatieve vaardigheden verbeteren en langetermijnwaarde creëren voor al onze belanghebbenden met een duidelijk groeipad in een versnellende wereldwijde offshore windmarkt. Een belangrijke basis voor het plan is de verantwoordelijkheid die wordt genomen voor veiligheid en duurzaamheid bij het bouwen van de faciliteit, evenals het ontwerp en de werking van het productieproces.

Ik ben dankbaar voor de inzichten en constructieve gesprekken die we hebben gehad met onze zakelijke partners, waaronder leveranciers van apparatuur en materiaal, klanten, management en werknemers, de ondernemingsraad, investeerders, raad van commissarissen, experts uit de industrie, centrale en lokale overheden, financieringspartners en onze Cornerstone Shareholder, Egeria. Ik wil equinor in het bijzonder bedanken voor zijn substantiële bijdrage aan langetermijnfinanciering via preferente aandelen en onze launching customers, waaronder Ecowende, voor hun vertrouwen in Sif om een state-of-the-art faciliteit te ondersteunen die de monopile-funderingen kan leveren voor hun respectieve projecten en voor hun geavanceerde fabrieksbetalingen. ”

Pål Eitrheim, Executive Vice President Renewables bij Equinor: “Met deze overeenkomst stellen we strategische capaciteit veilig in een belangrijke leveranciersmarkt voor onze renewables business. Er zullen grote monopile structuren nodig zijn om toekomstige offshore windprojecten te ontwikkelen, wat bijdraagt aan de bedrijfsstrategie van Equinor. Wij willen een leider zijn in de energietransitie en met deze investering helpen we extra leverancierscapaciteit in de groene economie te creëren en krijgen we toegang tot een belangrijke inkoopmogelijkheid.”

Hugo Buijs (Shell) en Cees de Haan (Eneco), namens Ecowende: “Er zijn grote ambities voor wind op zee in Nederland. Versnelling is nodig op een manier die zowel boven als onder water bijdraagt aan de natuur. Met de uitbreiding van Sif als aanbieder van oplossingen voor monopile funderingen kunnen we weer een grote stap zetten in het versnellen van de grootschalige uitrol van offshore wind in Nederland en daarbuiten. Shell en Eneco hebben al een langdurige relatie met Sif via de windparken Borssele III/IV en Hollandse Kust Noord. Wij zijn verheugd een van de launching customers te zijn en op deze manier bij te dragen aan de uitbreiding van de productiefaciliteit van Sif. Sif zal ook belangrijk zijn om in de toekomst windmolenparken op zee met een netto positief effect op de natuur mogelijk te maken. Zij zullen plaats bieden aan en bijdragen tot de uitvoering van enkele van de ecologische maatregelen die wij in ons bod hebben voorgesteld. We kijken uit naar de bouw van het windpark bij Hollandse Kust (West) kavel VI met Sif, evenals naar toekomstige samenwerkingen.”

Egbert Prenger, CEO van Egeria: ”Sinds 2005 is Egeria aandeelhouder van Sif en heeft zij de ontwikkeling tot de toonaangevende producent van offshore windfundaties die Sif nu is, ondersteund. Wij zijn verheugd om Sif te blijven ondersteunen bij het ingaan van de volgende groeifase en hebben er alle vertrouwen in dat de onderneming in staat is om haar ambities te realiseren. Wij zien gunstige marktfactoren en substantiële toezeggingen van alle betrokken belanghebbenden als een sterke basis voor dit uitbreidingsplan”.

Om de transitie naar een carbonneutrale economie te versnellen, zijn robuuste waardeketens en realisatiekracht volgens Invest-NL een vereiste. Daarom zien we het als onze rol om, naast onze investeringen in baanbrekende innovaties, ook te zorgen dat er voor dergelijke projecten passende financieringsarrangementen beschikbaar zijn. De investering in Sif sluit hier goed op aan. Het is een investering die er in belangrijke mate aan bijdraagt dat er voldoende productiecapaciteit is om de komende decennia onze offshore wind doelstellingen te realiseren.

“Sif is een uitstekend voorbeeld van de nieuwe groene industrie, het soort bedrijf dat de weg effent naar een carbonneutrale economie. Gezien haar staat van dienst en ambitie speelt zij een cruciale rol in de energietransitie die nodig is voor het bouwen aan het Nederland van morgen, zeker als het gaat om offshore wind. We zijn erg verheugd om deel uit te maken van het financiële consortium dat Sif in staat stelt haar ambities te realiseren met haar nieuwe fabriek in Rotterdam. Met de steun van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zal Invest-NL een lening van € 64,8 miljoen verstrekken, verreweg onze grootste financiering tot nu toe, ”aldus Rinke Zonneveld, CEO at Invest-NL.