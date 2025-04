De prestigieuze HERMES AWARD van dit jaar gaat naar Siemens als erkenning voor zijn AI-aangedreven “industriële copilots”; deze bieden ondersteuning voor de gehele industriële waardeketen. Een onafhankelijke jury onder voorzitterschap van Prof. Dr.-Ing. Holger Hanselka, President van de Fraunhofer Society, koos de winnaar uit drie genomineerde bedrijven. De finalisten waren naast Siemens, igus en Schaeffler.

De prijs werd uitgereikt tijdens de officiële openingsceremonie van de HANNOVER MESSE op 30 maart 2025 door Cem Özdemir, de Duitse minister van Onderwijs en Onderzoek.

De bekroonde oplossing draait om AI-gestuurde “industriële copilots” die zijn ontworpen om de efficiëntie van werknemers te verbeteren door repetitieve taken te elimineren en de productiviteit te verhogen. Bijvoorbeeld, de industriële copiloot voor Siemens’ TIA Portal engineering framework – gebruikt door meer dan 120.000 professionals wereldwijd – stelt ingenieurs van alle ervaringsniveaus in staat om precieze, betrouwbare code aanzienlijk sneller te schrijven. Siemens biedt een suite van copilots op maat voor industrieel gebruik, die de hele waardeketen van ontwerp en planning tot engineering, operations en onderhoud omvat. Deze oplossing maakt generatieve AI toegankelijk voor een breed scala aan bedrijven. Er zijn zowel cloud-gebaseerde als on-premise versies beschikbaar, waarbij de laatste direct op de werkvloer werkt om aan uiteenlopende eisen te voldoen.

“Kunstmatige intelligentie biedt enorme kansen voor de industrie. Veel bedrijven erkennen dit en staan te popelen om AI te integreren in hun processen, omdat het een waardevol hulpmiddel is om de productiviteit te verhogen wanneer het op de juiste manier wordt toegepast,” aldus Prof. Dr.-Ing. Hanselka. “De industriële copilots onderscheiden zich door hun integratieve aanpak, waarbij AI-gebaseerde assistentie voor managementprocessen op innovatieve wijze wordt gecombineerd met productiecontrole. De oplossing van Siemens omvat ook kwaliteitsborging en real-time documentatie, waardoor het een overtuigend, allesomvattend pakket is voor de industriële waardeketen. Het is zeer relevant voor veel dringende uitdagingen waar onze economie vandaag de dag voor staat. Namens de hele jury: Gefeliciteerd Siemens met het winnen van de HERMES AWARD 2025!”

HERMES AWARD

Deutsche Messe eert al meer dan 20 jaar bij elke editie van de HANNOVER FAIR een bedrijf met de HERMES AWARD. Dit is de belangrijkste internationale industrieprijs en bekroont een product of oplossing met een opmerkelijk hoog niveau van technologische innovatie. Marktrijpheid is een cruciaal criterium in de beslissing van de jury.

HANNOVER MESSE

De Hannover Messe is ’s werelds toonaangevende beurs voor de industrie. 4000 exposerende bedrijven uit de technische, elektrische en digitale industrie, evenals de energiesector, komen samen onder het hoofdthema “Industriële transformatie” om oplossingen te presenteren voor productie en energievoorziening, vandaag en morgen. De belangrijkste expositieruimtes voor 2025 zijn Smart Manufacturing, Digital Ecosystems, Energy for Industry, Compressed Air & Vacuum Technology, Engineered Parts & Solutions, Future Hub en International Trade & Investment. Het programma wordt aangevuld met een conferentieprogramma met ongeveer 1.600 sprekers. Deze beurs wordt de volgende keer gehouden in Hannover van 31 maart tot 4 april 2025. Het partnerland is Canada.