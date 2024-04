De gespecialiseerde kennis en ervaring van Siemens en VDL worden gecombineerd om voor de tweede generatie elektrische AGV’s de vereiste infrastructuren, zoals energie en netwerk, en een virtuele simulatie (de zogeheten digital twins) verder te ontwikkelen.

VDL: van de haven naar industriële toepassingen

VDL bouwt al jaren AGV’s voor toepassing in havengebieden. Ze worden ingezet op de grootste, meest moderne containerterminals ter wereld. Sinds 2017 richt VDL zich ook op kleinere AGV’s voor industriële bedrijven met zogeheten ‘gemengd verkeer’ op hun plant. Deze hybride vorm van geautomatiseerd en niet-geautomatiseerd vervoer wordt in de Europese markt steeds relevanter, vanwege de vele toepassingsmogelijkheden.

Met de tweede generatie AGV’s spelen VDL en Siemens nog beter in op actuele uitdagingen waar bedrijven mee te maken krijgen. De toenemende krapte op de arbeidsmarkt en het tekort aan chauffeurs is daar één van. De beschikbare chauffeurs kunnen meer de ‘outbound’ transporten uitvoeren, terwijl een automatisch voertuig – met een beschikbaarheid van 95% – de ritten op het terrein kan uitvoeren. Dit resulteert bovendien in een hogere processtabiliteit en -continuïteit.

Ook helpt het elektrisch vervoer bedrijven om hun energiedoelstellingen makkelijker te behalen, te verduurzamen en hun CO2-uitstoot te verlagen. Ook het aantal schades ligt lager, blijkt uit eerdere pilots.

Siemens: van aandrijving naar digital twins

Siemens levert de volledige aandrijving, automatisering en digitalisering, van de elektromotoren tot en met de visualisatiesoftware. De Siemens-software bestaat uit geteste, gecertificeerde bouwstenen die kan worden ingezet voor diverse functionaliteiten in het voertuig. Daarnaast levert Siemens ook de beveiligingsoplossingen die nodig zijn binnen een geautomatiseerd systeem.

Het complete systeem wordt eerst opgebouwd in een virtuele omgeving. Vervolgens wordt in deze ‘digital twin’ het logistieke proces gesimuleerd. Zo kan in de omgeving rondlopende mensen worden gesimuleerd, de snelheid van het voertuig worden opgevoerd om een bepaalde performance te halen of laadpalen worden toegevoegd.

Dirk De Bilde, CEO Siemens Nederland: ‘Wij zijn blij dat wij de intensieve samenwerking met onze partner VDL hebben bekrachtigd. De combinatie van onze beiden expertises en de platformbenadering – het eco-systeemdenken – kan innovaties op het gebied van geautomatiseerd vervoer voor industriële toepassingen nog verder versnellen in de helft van de tijd.’

Karel Smits, business unit manager VDL Automated Vehicles: ‘De state-of-the-art technologie van deze tweede generatie AGV’s helpt industriële bedrijven om de logistiek op hun plant te verduurzamen, efficiënter, veiliger en betrouwbaarder te maken. Wij kijken er naar uit om de komende jaren deze technologie in nauwe samenwerking met Siemens verder te ontwikkelen voor een succesvolle, brede toepassing in tal van sectoren.’