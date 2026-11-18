De groeiende complexiteit van AI-chips, chiplets en multi-die-architecturen maakt het steeds lastiger om fouten in chipontwerpen tijdig op te sporen. Siemens wil dat proces versnellen met de overname van het Amerikaanse Breker Verification Systems. De technologie van Breker automatiseert het genereren van testscenario’s en moet de ontwikkeltijd van complexe processors en system-on-chip-ontwerpen (SoC’s) verkorten.

Siemens heeft een overeenkomst gesloten voor de overname van Breker Verification Systems uit San Jose, Californië. Het bedrijf ontwikkelt software waarmee chipontwerpers automatisch complexe testscenario’s kunnen genereren om de werking van complete chipsystemen te controleren. De overname moet het Questa One-portfolio van Siemens voor elektronische ontwerpautomatisering (EDA) versterken.

Bij moderne SoC’s moeten niet alleen afzonderlijke componenten correct functioneren, maar ook de interacties tussen processors, geheugens, verbindingen, energiebeheer en software. Juist op systeemniveau zijn fouten lastig te ontdekken. Wanneer deze pas in een laat ontwikkelstadium aan het licht komen, kunnen de kosten en vertragingen aanzienlijk oplopen.

Breker-platformoplossingen voor SoC’s op basis van Arm en RISC-V.

Automatische testgeneratie

Breker ontwikkelde hiervoor onder meer TrekSoC, software die op basis van systeemscenario’s automatisch testprogramma’s genereert. Daarmee kunnen ontwerpteams gelijktijdige processen, dataverkeer en complexe interacties tussen hardware en software controleren. De gegenereerde tests verifiëren bovendien zelf of de verwachte resultaten worden behaald en kunnen zowel in simulaties als op hardwareverificatieplatforms worden uitgevoerd.

Siemens wil de technologie integreren met zijn bestaande Questa One-software, Avery Verification IP en AI-ondersteunde ontwikkeltools. Daarmee moet een geïntegreerde omgeving ontstaan voor het testen van complete SoC-architecturen, waaronder ontwerpen op basis van Arm- en RISC-V-processors.

Volgens Abhi Kolpekwar, verantwoordelijk voor Digital Verification Technologies bij Siemens, wordt verificatie steeds bepalender voor de productiviteit van chipontwikkelaars. Vooral toepassingen in AI, high-performance computing en de automotive-industrie stellen hogere eisen aan de betrouwbaarheid van complexe chipsystemen.

Volgens David Kelf, CEO van Breker Verification Systems, biedt de overname nieuwe groeimogelijkheden. ‘Breker is opgericht om chipontwikkelaars met automatisering te helpen bij de steeds complexere verificatie van SoC-ontwerpen. Als onderdeel van Siemens kunnen we onze technologie voor geautomatiseerde testgeneratie en systeemverificatie wereldwijd en in verschillende marktsegmenten op grotere schaal inzetten.’

Breker werd in 2003 opgericht door Adnan Hamid en Maheen Hamid. De overname past in de strategie van Siemens om fouten eerder in het ontwerpproces te identificeren en zo de ontwikkeltijd van nieuwe halfgeleiders te verkorten.

De transactie wordt naar verwachting in december 2026 afgerond, onder voorbehoud van de gebruikelijke voorwaarden. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.