Skeleton Technologies heeft een strategische investering binnengehaald onder leiding van Siemens. Daarmee stijgt de waardering van de Europese ontwikkelaar van energieopslagsystemen tot boven de 1 miljard dollar. Het kapitaal wordt vooral ingezet om de productiecapaciteit en R&D-activiteiten in de Verenigde Staten uit te breiden. Beide bedrijven willen hiermee inspelen op de snelgroeiende vraag naar energieoplossingen voor AI-datacenters.

De snelle groei van kunstmatige intelligentie stelt steeds hogere eisen aan de energie-infrastructuur van datacenters. Volgens het International Energy Agency (IEA) zal het wereldwijde elektriciteitsverbruik van datacenters toenemen van circa 485 TWh in 2025 naar 950 TWh in 2030. Het energieverbruik van specifiek op AI gerichte datacenters zou in die periode zelfs verdrievoudigen.

Daarbij gaat het niet alleen om de hoeveelheid elektriciteit, maar ook om de manier waarop deze wordt verbruikt. GPU-clusters kunnen binnen milliseconden schakelen tussen verschillende vermogensniveaus. Dat veroorzaakt sterke belastingswisselingen en pieken, die hoge eisen stellen aan de stroomvoorziening.

Supercondensatoren stabiliseren stroomvoorziening

Skeleton ontwikkelt energiesystemen op basis van supercondensatoren en het eigen Curved Graphene-materiaal. Deze technologie maakt het mogelijk om zeer snel grote hoeveelheden vermogen op te nemen en af te geven. In combinatie met vermogenselektronica en intelligente besturing kunnen de systemen piekbelastingen opvangen en schommelingen in de stroomvoorziening beperken.

Volgens Skeleton kunnen de oplossingen tot 40 procent energiebesparing opleveren en de prestaties van GPU’s met dubbele cijfers verbeteren. Daarmee wil het bedrijf niet alleen het energieverbruik terugdringen, maar ook meer rekenvermogen beschikbaar maken binnen de bestaande elektrische infrastructuur.

Siemens brengt industriële schaalbaarheid

De investering bouwt voort op een bestaande samenwerking tussen Siemens en Skeleton. Siemens ondersteunde eerder de uitbreiding van Skeleton en was via Siemens Digital Industries betrokken bij het ontwerp en de automatisering van de SuperFactory in Leipzig.

De bedrijven gaan hun technologie nu combineren voor een nieuwe generatie AI-datacenters. Siemens brengt expertise in elektrische infrastructuur, industriële automatisering en productie in. Skeleton levert de technologie voor snelle energieopslag en vermogensregeling.

Taavi Madiberk, CEO van Skeleton Technologies

De samenwerking richt zich op de volledige stroomvoorziening van datacenters, van de aansluiting op het elektriciteitsnet tot de afzonderlijke serverracks.

Meer dan 200 miljoen dollar voor Amerikaanse uitbreiding

Skeleton wil meer dan 200 miljoen dollar investeren in de opschaling van activiteiten en R&D in Silicon Valley. Daarnaast wil het bedrijf eigen celproductie in de Verenigde Staten opzetten. Daarmee ontstaat een geïntegreerde Amerikaanse productieketen, van de productie van supercondensatorcellen tot complete energiesystemen.

Volgens Taavi Madiberk, CEO van Skeleton Technologies, wordt de beschikbaarheid en kwaliteit van de stroomvoorziening steeds bepalender voor de prestaties van AI-infrastructuur. Niet alleen het aantal beschikbare GPU’s telt, maar vooral hoeveel rekenkracht daadwerkelijk uit iedere GPU en megawatt kan worden gehaald.

Markus Grabmeier, President Electrical Products bij Siemens AG, benadrukt dat de technologie van Skeleton een aanvulling vormt op het bestaande datacenterportfolio van Siemens. Beide bedrijven willen hun gezamenlijke innovatiekracht en productienetwerk in Europa en de Verenigde Staten benutten om nieuwe oplossingen sneller te industrialiseren.

Voor de maakindustrie onderstreept de samenwerking het groeiende belang van vermogenselektronica, geavanceerde materialen en schaalbare productie bij de ontwikkeling van energie-infrastructuur voor AI.