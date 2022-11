Siemens en EPLAN gaan nauwer samenwerken aan softwareoplossingen voor industrie

Siemens Smart Infrastructure en EPLAN hebben een strategisch partnerschap gesloten om de samenwerking op het gebied van softwareoplossingen voor de marktsegmenten industrie en infrastructuur te versterken. Als onderdeel van deze overeenkomst zal de business unit Electrical Products van Siemens zich als strategische partner aansluiten bij het EPLAN Partner Network. Het doel is om de producten van beide bedrijven gerichter op elkaar af te stemmen om zo optimale oplossingen te kunnen bieden. Op 26 september ondertekenden Sebastian Seitz, CEO van EPLAN, en Andreas Matthé, CEO van Electrical Products bij Siemens Smart Infrastructure, de overeenkomst.

“Het gemeenschappelijke doel van onze samenwerking is het creëren van een plug-and-play structuur voor elektrische planners. We willen onze tools in twee richtingen toegankelijk maken voor beide partijen om zo de workflows te vereenvoudigen en te versnellen”, aldus Andreas Matthé. Sebastian Seitz van EPLAN benadrukt de voordelen voor gezamenlijke klanten: “In de schakelkastbouw kunnen we EPLAN Pro Panel gebruiken voor het optimaliseren en verder automatiseren van processen. Daarnaast willen we ons specifieker richten op het groeiende gebied van energiedistributie en met Siemens samenwerken bij het creëren van end-to-end oplossingen voor integratieve, efficiëntere workflows.”

Het marktsegment industrie omvat aanbod en producten voor de bouw van besturingspanelen, terwijl het segment infrastructuur de schakelkastbouw voor energiedistributie omvat. Binnen het segment industrie willen Siemens en EPLAN de al vele jaren bestaande uitstekende samenwerking intensiveren, bijvoorbeeld door EPLAN data te leveren over alle geconfigureerde Siemens producten.

Gezamenlijke klanten makkelijker maken

Beide partijen zullen hun expertise inzetten ten behoeve van hun gezamenlijke klanten voor het efficiënter maken van workflows bij de bouw van schakelapparatuur en de energiedistributie.

EPLAN levert engineeringssoftware en -diensten op het gebied van elektrotechniek, automatisering en mechatronica. Het bedrijf ontwikkelt één van ‘s werelds toonaangevende softwareoplossingen voor machine-, schakelinstallatie- en paneelbouwers. Daarnaast helpt het klanten bij het vereenvoudigen van uitdagende engineeringsprocessen.

Siemens’ Electrical Products levert producten voor een veilige en efficiënte elektrische laagspanningsinfrastructuur in gebouwen en industriële omgevingen, waaronder veiligheids- en

besturingsproducten, meet- en bewakingsapparatuur, schakelaars en wandcontactdozen. Bovendien omvat het programma van de business unit communicatiegerichte softwaretools die kunnen worden gebruikt om energiedistributieproducten te verbinden met gebouw- en industriële automatisering en met open cloudgebaseerde IoT systemen.