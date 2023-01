Gemeenten met veel hoogbouw kennen minder afvalscheiding en hebben gemiddeld meer restafval. Dat bracht Sidcon, fabrikant en leverancier van duurzame oplossingen voor afvalinzameling, op het idee van de Freshstation Organic: een vrijwel luchtdichte container voor organisch afval die prima in een gezamenlijke hal van een appartementengebouw kan staan. Via via kwam het Nijmeegse bedrijf terecht bij Cortexon, producent van klantspecifieke industriële behuizingen, die nu de omkastingen levert.

‘De kunst was een universele, lichte en toch sterke constructie te krijgen’

Sidcon en Cortexon begeven zich met de Freshstation Organic beide buiten de gebaande paden. Cortexon in Veghel, onderdeel van wereldspeler Legrand Group, levert zijn klanten precisieplaatwerk en assembleert complete eindproducten, inclusief backpanel, bedrading, voeding, pcb’s en andere elektronicacomponenten. De focus ligt op de hightech industrie waaronder de semicon en healthcare; Sidcon is de eerste klant in de afvalverwerkingssector. Dit bedrijf is marktleider in ondergrondse perscontainers in de openbare buitenruimte en introduceert nu voor het eerst een inpandig product.

Infrastructuur

Een jaar of vijftien geleden begonnen gemeenten afval steeds meer gescheiden in te zamelen. Afvalverwerker Circulus uit Apeldoorn kwam bij Sidcon – destijds handelaar in containers – met de vraag of het ondergrondse perscontainers kon leveren. Die moesten kunnen opgaan in de bestaande infrastructuur: passen in de reguliere putten en opgehaald kunnen worden met vrachtwagens die ook de gewone containers innemen. Sidcon ging de uitdaging aan. Een tijdje later won het bedrijf een grote aanbesteding voor perscontainers in Amsterdam. Het werd de springplank naar steeds meer klanten. Nu hebben ruim honderd Nederlandse gemeenten de perscontainers in gebruik, wat grote ruimtewinst in binnensteden oplevert.

Sidcon-directeur Boris Gubbels: ‘Nederland telt inmiddels meer dan 100.000 ondergrondse vuilcontainers op straat. Ondergrondse perscontainers zijn er ongeveer 1.400 en die komen bijna allemaal bij ons vandaan.’ Sidcon levert nu ondergrondse perscontainers voor plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons, voor oud papier en karton, en voor restafval. Het afval wordt zo maximaal gecomprimeerd.

Compost

Al met al een mooi maar vrij beperkt assortiment, zegt Gubbels. Sidcon zoekt verbreding en vindt dat nu in de Freshstation Organic. ‘We zien dat het in grote steden niet goed lukt restafval en plastic juist in te zamelen. Mensen gooien van alles door dat plastic heen. Steden als Amsterdam doen daarom aan nascheiding, waarbij bewoners niet meer zelf hoeven te scheiden. Maar ook dat is niet optimaal: er kan zomaar 35, 40 gewichtsprocent aan etensresten in het plastic zitten.’

Worden die etensresten er alsnog uitgehaald, dan mogen ze niet meer gecomposteerd worden, alleen verbrand voor energie. Terwijl alle waardevolle voedingsstoffen eigenlijk tot compost verwerkt zouden moeten worden om echt een gesloten kringloop te krijgen. Daarbij komt dat per 1 januari 2024 iedere gemeente verplicht is om haar inwoners in de gelegenheid te stellen hun GFE (groenten, fruit en etensresten) apart in te zamelen. Europa wil op een steeds hoger niveau recyclen.

Belonen

‘In de afvalwereld kun je straffen of belonen’, zegt Gubbels. Straffen doet een gemeente bijvoorbeeld door dure vuilniszakken verplicht te stellen in de hoop dat mensen hun hoeveelheid restafval verminderen. Belonen kan onder meer door het heel gemakkelijk te maken om etensresten apart te houden. ‘Dus zou een gemeente een afvalcontainer als de Freshstation Organic in flatgebouwen neer kunnen zetten. zodat ook die bewoners hun GFE-afval eenvoudig apart kunnen weggooien.’ Sidcon ontwierp een vrijwel luchtdichte container met een metalen geïsoleerde cocon, en – heel belangrijk – inclusief koeling en ozongenerator tegen stank en bacteriën. Bewoners krijgen kleine composteerbare zakjes en doen die om de paar dagen in de container onderin hun wooncomplex. De container bevat een reguliere kliko die aan de straat gezet kan worden.

Maakkennis

Sidcon met zijn twintig medewerkers bedenkt, ontwerpt, assembleert en servicet, en besteedt 80 procent van het werk uit bij de meest geëigende toeleveranciers. Het merendeel daarvan zit in een straal van honderd kilometer rond het bedrijf, alleen de elektronica komt van veel verder (‘als het komt’, zegt Gubbels met gevoel voor understatement gezien de leveringsproblematiek in de keten). ‘In ons ontwerptraject hebben we al contact met de suppliers zodat zij hun maakkennis kunnen inbrengen: onderdelen moeten efficiënt en in grote aantallen geproduceerd kunnen worden.’

Het bedrijf zocht een toeleverancier voor de omkasting van de Freshstation Organic, die mooier, lichter en bovenal goedkoper moest worden dan de containers op straat. ‘Een perscontainer voor kunststof afval bedient gemiddeld duizend huishoudens, bij restafval doen er tweehonderd huishoudens mee, maar hier heb je het over dertig huishoudens per GFE-binnencontainer. We zochten een bedrijf dat dit type omkasting efficiënt kan maken en ons op weg kon helpen met het precieze ontwerp. Iemand verwees ons naar Cortexon en dat bleek een hele goede tip.’ Cortexon werd geselecteerd uit een lijstje bedrijven ‘omdat zij de meeste skills hebben om tot iets moois en schaalbaars te komen’, aldus Gubbels.

Behuizing met elektronica

‘Wij werken vooral voor bedrijven als ASML, NXP en Philips Healthcare. Dit is een nieuwe markt voor ons’, zegt Marcel van de Sande, business unit manager bij Cortexon. ‘Het leek in eerste instantie iets geheel anders dan wat we meestal leveren. Maar uiteindelijk gaat het ook hier om een grote behuizing met veel elektronica: pcb’s, een display en een 4G-module om automatisch te waarschuwen als de container vol is en opgehaald moet worden. Wij kunnen onze competenties in het ontwikkelen en maken van de juiste behuizing heel goed inzetten. En dit is zonder twijfel een groeimarkt.’

‘Dit is zonder twijfel een groeimarkt’

Engineers van Sidcon en Cortexon liepen samen in detail het conceptontwerp door, onder meer op maakbaarheid en efficiëntie. ‘Wij willen een complete omkasting leveren, zodat het gebruiksvriendelijk is voor de medewerkers van Sidcon.’ Sidcon wilde en kreeg een mooie, strakke, logistiek handig verpakte omkasting. Cortexon leverde een eerste batch van tien stuks. Van de Sande: ‘Daar hebben we samen een validatieslag overheen gedaan. Alle opmerkingen zijn verwerkt en vervolgens is opnieuw een batch van tien stuks geleverd.’

Aardig lastig was bijvoorbeeld dat de afvalcontainer kliko’s van 240 liter in heel verschillende uitvoeringen moet kunnen herbergen. Gubbels: ‘Ze lijken allemaal precies hetzelfde, maar zodra je er iets afsluitends als een omkasting omheen gaat bouwen, zijn ze toch heel anders. De kunst was om een universele, lichte en toch sterke constructie te krijgen.’ Van de Sande: ‘We doen nog steeds testen: kunnen we het nog iets makkelijker maken in de productie en assemblage?’

Geld vrijmaken

De aantallen zijn nog niet groot, de introductie gaat langzaam, gemeenten moeten geld willen vrijmaken voor het nieuwe product. Er is geen garantie of het wat gaat worden of hoe groot de vraag wordt, maar er moet behoorlijk wat ruimte zijn voor dit product in Europa, ook gelet op alle wetgeving, stellen Gubbels en Van de Sande. Concurrentie is nog niet gesignaleerd. ‘Het succes van Sidcon wordt ook ons succes. Je doet dit samen. We hebben natuurlijk best wat geïnvesteerd in de engineering, waarvan we een deel konden doorbelasten’, aldus Van de Sande. Gubbels vult aan: ‘Alle partijen stoppen er geld in. Bij een andere toeleverancier hebben we bijvoorbeeld een dedicated pompje laten ontwerpen om etensresten te koelen.’

Schone wereld

Bij een bezoek aan Cortexon in Veghel stond Gubbels verbaasd hoe efficiënt daar geproduceerd wordt, hoe ver het maken van plaatwerk al geautomatiseerd is, vertelt hij. Van de Sande leerde op zijn beurt veel over de afvalbranche. Hij realiseert zich bovendien dat volgende generaties sterk geïnteresseerd zijn in een schonere wereld en dat het ook een pre is bij het werven van jonge mensen als een bedrijf voor dit soort markten werkt. Medewerkers zoeken drie dingen, somt Gubbels op: ‘Gezelligheid, vrijheid en het gevoel iets nuttigs te doen.’

Nieuwe ideeën zijn er ook: Sidcon wil eenzelfde soort inpandige, kleinschalige container op de markt brengen voor plastic afval, maar dan met een pers erin, wat heel veel kliko’s in een appartementencomplex gaat schelen. Daarvoor kan de behuizing van Cortexon weer toegepast worden. ‘We zijn ermee bezig, maar hebben nog wat obstakels te overwinnen. Die pers maakt het net weer wat complexer.’