Sick, specialist in sensorgebaseerde automatisering, neemt de Venlose start-up Accerion over. Accerion biedt oplossingen voor de positionering van autonome mobiele robots. Onder de naam SICK Accerion B.V. blijft de productontwikkeling in Venlo.

Sick is een wereldwijde producent op het gebied van intelligente sensoren en sensorsystemen voor de industriële, logistieke en procesautomatisering, met als thuishaven Waldkirch, niet ver van het Zuid-Duitse Freiburg. Het bedrijf heeft wereldwijd meer dan 12.000 werknemers en realiseerde in het boekjaar 2023 een geconsolideerde omzet van 2,3 miljard euro. Accerion, opgericht in 2015 met als thuisbasis Venlo, heeft Triton als paradepaardje. Dit systeem maakt gebruik van cameratechnologie om autonome mobiele robots nauwkeurig te positioneren, zonder dat daarvoor externe infrastructuur nodig is. Sick en Accerion zijn geen onbekenden voor elkaar. Vanaf 2021 hebben ze al samengewerkt om klanten te ondersteunen bij de precieze navigatie en positionering van mobiele robots in industriële toepassingen.

Oprichter van Accerion Willem-Jan Lamers, nu niet meer rechtstreeks betrokken bij het Venlose bedrijf, is alvast reuze blij met deze overname: ‘Toen ik destijds aan dit avontuur begon, was Sick al de gedroomde exitpartij. Ik ben supertrots dat de Accerion technologie, producten (met name Triton) en de business voort blijven bestaan!’ Ook de huidige directeur van Accerion, Vincent Burg, is meer dan tevreden. ‘Triton maakt zeer precieze lokalisatie mogelijk voor duizenden robots wereldwijd. Onze nauwe samenwerking met Sick heeft aangetoond, hoe perfect onze producten en culturen elkaar aanvullen. Wij zijn verheugd nu officieel tot de Sick-productfamilie te horen, waar we deze synergie kunnen gebruiken, om lokalisatieoplossingen wereldwijd op te schalen.’ Niels Syassen, directeur Technology & Digitalization Sick, legt uit waarom Accerion voor Sick zo’n aantrekkelijke partij is. ‘De markt voor sensoroplossingen in dit segment biedt enorme groeikansen’, legt hij uit. ‘Industriële bedrijven stellen steeds hogere eisen aan de flexibiliteit, veiligheid en efficiëntie in hun supplychain. Door te investeren in innovatieve technologieën zoals die van Accerion, kunnen we onze klanten wereldwijd nog beter ondersteunen bij hun automatiseringsdoelen.’