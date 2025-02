De SIA (Semiconductor Industry Association) heeft vandaag aangekondigd dat de wereldwijde verkoop van halfgeleiders in 2024 $ 627,6 miljard bedraagt, een stijging van 19,1% vergeleken met het totaal van $ 526,8 miljard in 2023. Bovendien was de omzet in het vierde kwartaal van $ 170,9 miljard 17,1% meer dan in het vierde kwartaal van 2023 en 3,0% hoger dan in het derde kwartaal van 2024. En de wereldwijde omzet voor de maand december 2024 bedroeg $ 57,0 miljard, een daling van 1,2% ten opzichte van het totaal van november 2024. De maandelijkse verkopen worden samengesteld door de organisatie World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) en vertegenwoordigen een voortschrijdend gemiddelde over drie maanden. SIA vertegenwoordigt 99% van de Amerikaanse halfgeleiderindustrie qua omzet en bijna tweederde van de niet-Amerikaanse chipbedrijven.

“De wereldwijde halfgeleidermarkt beleefde in 2024 zijn hoogste verkoopjaar ooit, met voor het eerst een jaaromzet van meer dan $ 600 miljard, en voor 2025 wordt een marktgroei met dubbele cijfers verwacht”, aldus John Neuffer, president en CEO van SIA. “Halfgeleiders maken vrijwel alle moderne technologieën mogelijk – inclusief medische apparaten, communicatie, defensietoepassingen, AI, geavanceerd transport en talloze andere – en de langetermijnvooruitzichten voor de industrie zijn ongelooflijk sterk.”

Regionaal steeg de jaarlijkse omzet in Noord- en Zuid-Amerika (44,8%), China (18,3%) en Azië-Pacific/Alle Overige (12,5%), maar daalde in Japan (-0,4%) en Europa (-8,1%). De maand-op-maand omzet steeg in december in Noord- en Zuid-Amerika (3,2%), maar daalde in Azië-Pacific/All Others (-1,4%), China (-3,8%), Japan (-4,7%) en Europa (-6,4%).

“Naarmate de verkoop van halfgeleiders wereldwijd stijgt, zal Amerika naar verwachting zijn binnenlandse chipproductiecapaciteit tegen 2032 verdrievoudigen, waardoor ons land in een sterke positie verkeert om zijn toeleveringsketens te versterken en te helpen voldoen aan de stijgende wereldwijde vraag. Om Amerika aan de top te houden op het gebied van chiptechnologie, moeten leiders in Washington beleid bevorderen dat de productie en innovatie van halfgeleiders bevordert, de hightech-beroepsbevolking versterkt en het Amerikaanse handelsleiderschap herstelt.

Verschillende productsegmenten van halfgeleiders vielen op in 2024. De verkoop van Logic products bedroeg in 2024 in totaal $ 212,6 miljard, waarmee het qua omzet de grootste productcategorie is. Memory products stonden op de tweede plaats in termen van omzet, met een stijging van 78,9% in 2024 tot een totaal van $ 165,1 miljard. DRAM-products, een subset van memory, registreerden een omzetstijging van 82,6%, de grootste procentuele groei van alle productcategorieën in 2024.