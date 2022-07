De 200 MW elektrolyser wordt gebouwd op de Tweede Maasvlakte in de Rotterdamse haven en produceert 60.000 kilogram hernieuwbare waterstof per dag. De hernieuwbare stroom voor de elektrolyser komt van Hollandse Kust (noord), het windpark op zee dat deels eigendom is van Shell.

De groene waterstof bevoorraadt het Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam straks via de HyTransPort-pijpleiding. In de raffinaderij vervangt het een deel van het grijze waterstofgebruik, waarmee de productie van energieproducten zoals benzine, diesel en kerosine gedeeltelijk koolstofvrij wordt. Naarmate er meer waterstoftrucks op de markt komen en het netwerk van waterstofvulpunten voor zwaar vervoer groeit, kan de levering van groene waterstof ook hierop worden gericht om te helpen bij het koolstofvrij maken van het wegvervoer.

“Holland Hydrogen I laat zien hoe nieuwe energieoplossingen kunnen samenwerken om te voldoen aan de maatschappelijke behoefte aan schonere energie. Het is ook een ander voorbeeld van Shells eigen inspanningen en toewijding om tegen 2050 een netto-emissievrij bedrijf te zijn”, stelt Anna Mascolo, Executive Vice President Emerging Energy Solutions bij Shell. “Hernieuwbare waterstof speelteen cruciale rol spelen in het energiesysteem van de toekomst en dit project is een belangrijke stap om dat potentieel te benutten.”

Shell wil bijdragen aan de ontwikkeling van een wereldwijde waterstofeconomie door kansen te ontwikkelen in de productie, opslag, transport en levering van waterstof aan eindklanten. De start van de bouw van Holland Hydrogen I is een belangrijke mijlpaal op die reis, niet alleen voor Nederland, maar voor Shell wereldwijd.