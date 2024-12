Een krachtige bedrijfscultuur is een wezenlijk element voor een gezonde bedrijfsvoering. ‘Het opbouwen ervan is een kwestie van duidelijk definiëren wat je fundamenten zijn, welke waarden je nastreeft en wie je wilt zijn.

Om daarna alles te vertalen naar concrete praktijken en te verweven in alles wat je doet’, aldus auteur Ingrid De Clercq.

‘Daarom is Shaping company culture een praktisch werkboek geworden. Voor start-ups, scale-ups, maar ook voor gevestigde bedrijven die op zoek zijn naar handvatten om dit te realiseren. Een echt doeboek met alles erin wat ik tot hier toe zelf geleerd heb.’

Over de auteur

Ingrid De Clercq is chief people officer bij Deliverect, een van de vier Belgische unicorns. Het snelgroeiende bedrijf telt vijfhonderd werknemers en twaalf kantoren over de hele wereld. Met haar consultancybedrijf Ouzia werkt Ingrid onder andere aan projecten voor het bouwen van een entrepreneurial cultuur, het ontwikkelen, lanceren en coachen van innovatieprogramma’s, en het begeleiden van het management in jonge, innovatieve bedrijven. Ze was gastdocent over entrepreneurial team composition voor het Imperial College in Londen, de Vrije Universiteit Brussel en de Erasmus Hogeschool in Brussel. Daarnaast is ze keynotespreker en facilitator op innovatieconferenties in binnen- en buitenland.

Shaping company culture

Ingrid De Clercq

Pelckmans

Paperback – 276 blz.

ISBN 978 94 6337 444 6

32,00 eur