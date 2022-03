Shamrock Ventures is een EUR 10 miljoen pre-seed en early-seed impact fonds dat zich richt op Nederlandse tech startups die sociale en duurzame impact creëren met hun missie. De focusgebieden omvatten de circulaire economie, cleantech, duurzame mobiliteit en food & agritech. Met het fonds ondersteunt Shamrock Ventures ambitieuze ondernemers met hun eerste professionele groeikapitaal in combinatie met operationele- en technische kennis. De initiële investeringen variëren tussen de EUR 100.000 en EUR 250.000.

Founding partners voor ondersteuning portfolio

Shamrock Ventures is opgericht door Tommy Hurley, een ervaren investeerder in missiegedreven tech startups en voormalig M&A-advocaat. Het founding team van Shamrock Ventures bestaat daarnaast uit een groep ervaren ondernemers die mede-eigenaar zijn van het fonds en hun tijd en expertise inzetten om het fondsmanagement en de portfolio bedrijven te ondersteunen. De founding partners zijn onder andere Alef Arendsen (New Motion), David Markowski (strategie directeur & angel investeerder), Geert Vos (Media Distillery), Joost van de Wijgerd (BUX), Roland Sars (Media Distillery) en Uri Boness (Elastic).

Wegnemen funding gap

Recent onderzoek door Techleap en dealroom toont een negatieve trend aan in het aandeel van vroege fase investeringen in Nederland; in 2021 ging minder dan 4% van de venture capital investeringen naar pre-seed en early-seed investeringsrondes. Een bredere tendens is dat venture capital fondsen hun focus verleggen naar later stadium investeringen, waarbij het aandeel in vroege fase investeringen is gehalveerd sinds 2018. Tegelijkertijd neemt de vraag naar vroege fase financiering exponentieel toe, in het bijzonder voor impact gedreven ondernemingen. Shamrock Ventures richt zich met pre-seed en early-seed investeringen op het wegnemen van de huidige funding gap in de markt door ambitieuze ondernemers te ondersteunen met hun eerste professionele groeikapitaal.

Huidig portfolio

Shamrock Ventures gaat van start met reeds 7 missiegedreven tech startups in haar portfolio; BIYU (huren op basis van abonnement), Bringly (duurzaam ecosysteem first-to-last-mile delivery), CircularIQ (platform voor circulaire performance), Peerby (deelplatform), Plant B (plantaardige diepvriesmaaltijden), Greencast (analyse klimaatimpact) en Seenons (platform voor management circulair afval).

Tommy Hurley, managing partner van Shamrock Ventures, stelt “Wij hebben Shamrock Ventures opgericht omdat disruptieve, schaalbare en duurzame oplossingen nodig zijn gezien de negatieve gevolgen van klimaatverandering. Het is motiverend om te zien dat het aantal ondernemers die missiegedreven tech startups starten in Nederland sterk aan het toenemen is. Wij willen zoveel mogelijk ambitieuze founders ondersteunen met hun missie.”

Rajiv Laigsingh, oprichter en CEO van Bringly, deelt over Shamrock Ventures als vroege fase investeerder:“Shamrock Ventures biedt het beste van twee werelden: vroege toegang tot professioneel kapitaal in de opstartfase, alsmede hands-on advies van ervaren ondernemers waar wij enorm van profiteren.”

Shamrock Ventures is een Nederlands venture capital fonds dat zich richt op vroege fase investeringen in missiegedreven tech startups in Nederland. Shamrock Ventures is begonnen in 2021 onder leiding van Tommy Hurley en is mede-opgericht door een groep van ervaren ondernemers. De huidige portfolio bedrijven zijn BIYU, Bringly, CircularIQ, Greencast, Peerby, Plant B en Seenons. Shamrock Ventures Coöperatief U.A. is geregistreerd bij de Nederlandse financiële autoriteit (AFM).