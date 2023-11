Settels Savenije Group, leverancier van totaaloplossingen in hightech, versterkt zijn competenties op het gebied van meten en regelen door de overname van Van Mierlo Ingenieursbureau.

Zowel Settels Savenije als Van Mierlo zijn opgericht in 1987 en zijn al meer dan 35 jaar collega’s in de markt. Met de overname van Van Mierlo Ingenieursbureau haalt Settels Savenije uitgebreide kennis en ervaring in huis op het gebied van meet- en regeltechniek, elektronica en embedded software.

John Settels, CEO van Settels Savenije: “Het team van Mierlo heeft zich al sinds 1987 bewezen in de markt. Ik ben erg blij hen te mogen verwelkomen als nieuwe leden van ons team. Hun kennis is zeer complementair aan de onze en zal onze capaciteiten versterken in projecten die we voor onze klanten uitvoeren. Tegelijkertijd verwelkomen we alle klanten van Van Mierlo en hopen we hen te ontmoeten in lopende en toekomstige projecten.”

Marc van Mierlo, Managing Director van Mierlo: “In Settels Savenije heb ik een uitstekende partner voor de lange termijn gevonden voor mijn team en voor mijn klanten. Ik geloof dat er een echte match is, zowel op cultureel als op competentiegebied, tussen onze teams en ik ben blij dat mijn levenswerk kan worden voortgezet onder de paraplu van Settels Savenije”.

Settels Savenije is een groep van bedrijven waar technologie op hoog niveau wordt gecombineerd met een passie voor mensen. Voor haar OEM-klantenbestand bedenkt, ontwerpt, industrialiseert, produceert, assembleert en test Settels Savenije hightech producten, modules, gereedschappen en apparatuur.