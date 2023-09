Door de omvang van het vorige fonds te verdubbelen, verbetert SET Ventures de toegang tot kapitaal voor Europa’s meest vindingrijke energie-ondernemers door de schaarste aan diepe zakken aan te pakken om innovaties in een vroeg stadium om te zetten in financieel succesvolle marktleiders. Het fonds zal investeren in 20-25 Europese vernieuwers in de energietransitie. Om zijn internationale aanwezigheid uit te breiden, heeft het bedrijf ook een kantoor geopend in Hamburg.

– SET Ventures lanceert vierde fonds van €200M met €127M reeds toegezegd.

– Dit fonds zal investeren in 20-25 Europese startups in de energiesector.

– Investeerders zijn (onder andere) EIF, Triodos Energy Transition Europe Fund en Carbon Equity.

– Daarnaast heeft SET een nieuw kantoor geopend in Hamburg als onderdeel van een voortdurende toewijding aan de DACH-regio.

SET Fund IV is afkomstig van een combinatie van bestaande en nieuwe investeerders, waaronder het Europees Investeringsfonds (EIF), Triodos Energy Transition Europe Fund en Carbon Equity. SET Ventures investeert in heel Europa in de Serie A-fase met de mogelijkheid om portfoliobedrijven te blijven ondersteunen via meerdere financieringsrondes. Het fonds wordt beheerd door een divers en ervaren team onder leiding van Wouter Jonk, Anton Arts, Julia Padberg, Till Stenzel en René Savelsberg als partners.

We zien SET als een leider op het gebied van digitale technologieën in de energietransitie. Dit is een gebied waar de EU en het EIF veel belang aan hechten. We waarderen onze langdurige relatie en ondersteunen graag hun inspanningen om innovatie in de energietransitie te stimuleren en zo een zeer tastbare bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor ons allemaal op deze planeet”, zegt EIF executive officer Marjut Falkstedt.

SET heeft succesvolle innovaties gesteund op het gebied van het opladen van elektrische voertuigen, virtuele energiecentrales, mobiele energie, handel in flexibiliteit en energie-efficiëntie. SET Fund IV zal zich richten op bedrijven die gebouwd zijn op digitale technologieën en data, omdat deze optimaal gepositioneerd zijn om te profiteren van de nieuwe supercyclus – de overgang naar een koolstofvrij energiesysteem.

“De wereld ontplooit hernieuwbare energie in een ongekend tempo”, zegt managing partner Anton Arts. “Het is een generatiebeleggingskans om digitale technologieën en bedrijfsmodellen te ondersteunen om hernieuwbare energie op schaal te integreren en tegelijkertijd de elektrificatie van de industrie, mobiliteit en de gebouwde omgeving richting klimaatdoelen van net-nul te stimuleren.”

Managing partner, Wouter Jonk zegt: “We zijn trots op de sterke steun van terugkerende investeerders uit ons vorige fonds die worden vergezeld door nieuwe investeerders. Dit toont de kracht van het platform dat we meer dan vijftien jaar geleden lanceerden.

Het fonds is ervan overtuigd dat investeringen en klimaatrendement sterk gecorreleerd zijn en integreert wetenschappelijk verantwoorde impactanalyses en rapportages in de hele investeringscyclus. De aanwijzing als Artikel 9 onder de SFDR van de EU bouwt voort op een lange geschiedenis van duurzame, ESG- en impactinvesteringen bij SET Ventures.

SET Ventures, opgericht in 2007, is Europa’s toonaangevende durfkapitaalinvesteerder in energie. Haar missie is het bevorderen van een koolstofvrij energiesysteem door pionierende oprichters te steunen met het kapitaal, de gemeenschap en inzichten om zowel financieel rendement als impact op te leveren.