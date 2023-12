Maakbedrijven erkennen dat de overstap naar een servitization-model aanzienlijke voordelen met zich meebrengt. Servitization wordt vooral gezien als een belangrijke drijfveer voor omzetgroei en winstgevendheid (28%), verbeterde wendbaarheid (27%) en verbeterde klanttevredenheid (27%). Desondanks blijft de overstap naar een dergelijk bedrijfsmodel nog achter.

Slechts 16 procent van de maakbedrijven is volledig overgestapt op dit model. Onderzoek van IFS belicht de rol van AI en geavanceerde technologie in het versnellen van de overgang naar een servitization bedrijfsmodel – de overstap van een bedrijfsmodel dat voornamelijk focust op diensten en hier producten aan koppelt – in de maakindustrie. Eén ding is zeker: de maakindustrie moet innovatie en digitale technologieën vooropstellen.

Aan de andere kant blijkt uit het onderzoek dat maakbedrijven, ondanks hun trage vooruitgang, er juist meer vertrouwen in hebben dat ze klaar zijn voor de overstap naar servizitation – vergeleken met andere industrieën. Zo erkent ruim 66 procent van de maakbedrijven dat het wel tijd is om servitization te omarmen. Dit geeft aan dat meer dan de helft van de maakbedrijven wel degelijk de zakelijke voordelen van vooruitgang inziet en toegewijd is om servitization in hun industrie te stimuleren. In de hele organisatie staat de invoering van een servitization model hoog op de agenda’s als het om waardecreatie gaat (43%). Het onderzoek toont aan dat bij een op de drie bedrijven de CEO hier het voortouw in neemt (35%).

De verwachting is dat de huidige klantverwachtingen op het gebied van servitization (61%) binnen de komende drie jaar naar 73 procent stijgt. Maakbedrijven zijn zich daarom bewust van de noodzaak om geavanceerde technologieën te gebruiken en zo de overgang te versnellen. Vooral de implementatie van AI (58%) heeft hier de prioriteit, gevolgd door machine learning (56%) en automatisering (52%). Ook Enterprise Asset Management (EAM), Field Service Management (FSM) en end-to-end business connectiviteit worden gezien als verdere drijfveren om de overstap naar servitization te maken.

De vertraging in de ontwikkelingen heeft te maken met uitdagingen op het gebied van personeel en processen (25%). Het onderzoek laat echter zien dat AI niet alleen de potentie heeft om differentiatie en omzetgroei te stimuleren, maar ook deze personeels- en procesuitdagingen kan beheren.

Andrew Burton, Industry Director Manufacturing bij IFS, zegt: “Maakbedrijven zien duidelijk de potentie voor nieuwe inkomstenstromen door middel van dienstverlening, maar zijn zich ook bewust van de obstakels die komen kijken bij de overgang van een traditionele productiebenadering naar een servitization-model. De verschuiving vereist een kritische blik op de bedrijfsvoering en de transitie van het produceren van fysieke producten naar het leveren van ontastbare diensten.”

“De invoering van klantgerichte strategieën en de daarmee samenhangende complexiteit van de service-industrie zijn een uitdaging voor maakbedrijven. Een effectieve overgang naar servitization vergt daarnaast ook enige inspanning en middelen. We weten echter dat maakbedrijven dit proces kunnen versnellen door gebruik te maken van technologieën als AI. Zo kunnen zij profiteren van onder andere verbeterde operationele efficiëntie, kostenvermindering en een verbeterde klantervaring”.

Voor het onderzoek werden 2.000 senior besluitvormers – VP en hoger – ondervraagd in Frankrijk, Duitsland, Japan, Scandinavië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de Verenigde Arabische Emiraten voor productie, diensten, telecommunicatie, energie en hulpbronnen, bouw en techniek en A&D.