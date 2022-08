Met het Servitization Readiness Assessment 2022 onderzoekt Siemens waar maakbedrijven staan in hun transitie naar een servicegericht bedrijfsmodel.

Waar liggen de kansen om waarde te creëren uit slimme machines?

Welke barrières weerhouden bedrijven om een volgende stap te zetten?

Op welke visie zijn de plannen voor verdere servitization gebaseerd?

Bent u benieuwd wat uw positie is ten opzichte van andere bedrijven in de industrie? Het kost slechts 8-10 minuten om deel te nemen.

Leer van uw peers

Na het invullen van het assessment krijgt u feedback op uw antwoorden in de vorm van een persoonlijk assessment met andere deelnemers. En na afloop van het onderzoek zullen we de volledige onderzoeksresultaten met u delen.

Vertrouwelijkheid gegarandeerd

Het onderzoek is een initiatief van Siemens. We gebruiken uw antwoorden alleen anoniem en vertrouwelijk, we vermelden uw naam of bedrijfsnaam niet.

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u ons mailen op Joeri.wouters@siemens.com.