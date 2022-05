Eind maart dit jaar werd bekend dat investeringsmaatschappij Smile Invest een meerderheidsbelang heeft genomen in Sentech in Nieuwkuijk. Deze leverancier van geïntegreerde sensoroplossingen voor met name de semiconmarkt werd in 2000 opgericht door Marcel Figge en telt momenteel ruim zestig medewerkers. Commercieel directeur Marco Leeggangers en operationeel directeur Hermen Kobus nemen de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid op zich, Figge gaat zich richten op strategische langetermijnprojecten. De kapitaalinjectie moet Sentech in staat stellen de groeistrategie te verwezenlijken die drie jaar geleden werd omarmd: innovatieve oem’ers in Noord-West Europa bedienen. ‘We richten ons met name op oem’ers zoals Agrifac, ASML en DAF, en daar zijn er in Nederland niet zo veel van. En degenen die er zijn, zijn al klant bij ons. Dus willen we groeien in landen als Duitsland, België, Oostenrijk en Zwitserland.’

De autonome groei van Sentech in de semicon is fantastisch, aldus Figge. De hightech markt groeit echter zo snel dat voor marktverbreding en een goede balans overnames noodzakelijk zijn. ‘Daar hadden we nog geen ervaring mee en het is ook niet iets wat je via trial & error wilt uitvinden. Dus zijn we begin 2021 op zoek gegaan naar een partij die ons daarin kan ondersteunen.’ Uiteindelijk viel de keus op Smile (Smart Money for Innovation Leaders) Invest. ‘Zij focussen op innovatieve bedrijven en begrijpen dat je eerst moet investeren om later rendement te kunnen behalen. Een ander pluspunt is dat het een evergreen is, die zijn geld betrekt van vermogende particulieren; er zit dus geen bancair of pensioengeld achter. Bovendien kennen ze geen verplichte exitdatum. En, misschien nog wel belangrijker, we hadden een gigantische klik met hun mensen.’

Door een professionele partij als Smile Invest aan Sentech te koppelen, verwacht Figge de beoogde marktdiversificatie sneller te kunnen realiseren en dan dus met name in het buitenland. Inmiddels heeft hij de bestuurlijke leiding overgedragen, om daar vanuit de raad van advies zelf een belangrijke rol in te kunnen gaan spelen. ‘Nu ik de handen vrij heb, ga ik op zoek naar bedrijven die geschikt zijn om te acquireren om zo heel concreet invulling te geven aan de groeistrategie. De afgelopen jaren is Sentech steeds verder geprofessionaliseerd, waardoor ik vanzelf meer bestuurder dan ondernemer werd. Daarom kijk ik uit naar mijn nieuwe rol. Want ik ben toch meer ondernemer, daar krijg ik heel veel energie van.’