Na een jarenlange en succesvolle samenwerking maken sensorspecialist Sentech en aandrijftechnicus Zilvertron hun zakelijke relatie op 1 mei officieel. Samen bouwen ze verder aan hun gezamenlijke doel: klanten een totaaloplossing bieden.

Synergie is het sleutelwoord in de strategische samenwerking tussen Sentech en Zilvertron: beide geloven sterk in het 1+1=3 -principe van hun collaboratie. Samen kunnen ze hun klanten breder bedienen in motionoplossingen, en dat is nou nét de vraag die Marco Leeggangers, Sentech’s Chief Business Development Officer, steeds vaker hoort vanuit de markt: ´Maar dan wil je natuurlijk niet met de eerste de beste partij gaan samenwerken. Het moet wel een bedrijf zijn met dezelfde visie.’ Daarom startte de zoektocht naar passende partners een aantal jaren geleden. Smile Invest stapte als financieel sterke partner in en biedt met haar expertise in (internationale) groei een grote meerwaarde in de ambities van Sentech.

Zelfde normen en waarden

Nu sluit Zilvertron zich aan, een specialistische leverancier van aandrijftechniek met engineeringscapaciteit, die net als Sentech de klant op de eerste plek heeft. Én dat net als Sentech een stapje verder gaat in het bedienen van haar klanten, bijvoorbeeld wanneer bij hen een nieuw product wordt geïntroduceerd. Leeggangers: ‘Wij zitten bij onze klanten aan tafel en denken met hen mee over oplossingen. We zijn geen distributeur die een doosje naar de klant schuift, maar integreren de benodigde technologie zelf met onze eigen engineeringsafdeling voor een naadloze implementatie. Zilvertron heeft dezelfde manier van werken. Daarom is dit zo’n goede match.’

Niet alleen de visies raken elkaar: de expertises van Sentech en Zilvertron, respectievelijk sensoren en aandrijftechnologie, zijn beide nodig voor een goede motionoplossing. In hun nieuwe vorm gaan zij hun klanten totaal geïntegreerde motionoplossingen aanbieden.

Geen grote veranderingen

Bij zowel Sentech als Zilvertron heeft de klant altijd op één heeft gestaan. Vanuit die gedachte vallen de optimale details van deze samenwerking als vanzelf op hun plek, legt René Jansen, directeur bij Zilvertron, uit: ‘Geen nieuwe contracten dus, geen nieuwe logo’s, namen of contactpersonen, geen gedoe. Wél nog meer mogelijkheden.’ De bedrijven behouden hun eigen identiteit en vormen vanaf 1 mei een groep door de verwerving van alle Zilvertron-aandelen.

Toekomstplannen

Voorlopig dus geen intense veranderingen in het verschiet voor de newly-techs. Maar wat de lange termijnvisie betreft zijn er weldegelijk grote dromen: samen willen ze blijven groeien naar een totaalaanbieder in technologie. Een reis die, als het aan hen ligt, naar het buitenland gaat.