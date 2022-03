Op 25 maart 2022 neemt Smile Invest een meerderheidsbelang in Sentech. Om de groeiambities en lange termijn doelstellingen te realiseren heeft Sentech vorig jaar verkennende gesprekken gevoerd met verscheidene financiële partners. Na een zorgvuldig selectie- en onderzoeksproces is besloten om met Smile Invest te gaan samenwerken.

Sentech is in 2000 opgericht door Marcel Figge en telt inmiddels meer dan 60 medewerkers. De sensoroplossingen van Sentech vinden wereldwijd hun weg in toepassingen binnen de halfgeleiderindustrie, automotive, healthcare en agromarkt. Door de opkomst van innovaties zoals zelfrijdende voertuigen, internet of things en kunstmatige intelligentie blijft de sensormarkt naar verwachting de komende jaren nog sterk groeien.

Commercieel Directeur Marco Leeggangers en Operationeel Directeur Hermen Kobus zullen als tweekoppig bestuur de dagelijkse leiding van Sentech op zich nemen. Oprichter Marcel Figge zal zich verder ontfermen over strategische lange termijn projecten. Marcel Figge: “Met Smile Invest halen we een partner aan boord die niet alleen het benodigde netwerk, kapitaal en technische kennis heeft, maar ook 100% aansluit bij onze visie om op een transparante manier lange termijn waarde te creëren voor onze klanten. De komst van Smile in de aandeelhoudersstructuur komt op een moment dat we toe zijn aan de volgende grote stap. We zullen met de nieuwe middelen en kennis gaan investeren in het opbouwen van een degelijke footprint buiten Nederland, en het verder professionaliseren van de operationele faciliteiten.”

Marco Leeggangers en Hermen Kobus voegen toe: “De afgelopen jaren zijn wij als managers actief betrokken geweest bij de bouw van het fundament. Nu mogen we in onze nieuwe rol zelf de lijnen uitzetten om een toonaangevende leverancier te worden van geïntegreerde sensoroplossingen in Noordwest-Europa, en van Sentech een nog sterkere onderneming te maken. Dit voelt voor ons als een logische stap, maar het blijft een nieuw hoofdstuk en daarom vinden we het prettig om met Smile Invest een ervaren partner binnen te halen die ons helpt door de volgende fase te navigeren.”

Ad Notenboom en Bart Cauberghe, partners van Smile Invest: “Sentech is voor ons het schoolvoorbeeld van een Nederlandse hoogtechnologische parel met een unieke positie in de markt. De professionaliteit van de organisatie, kwaliteit van de oplossingen en hoge klanttevredenheid zijn van een niveau dat past bij een onderneming die typisch al een paar jaar verder is. Het technisch innovatief profiel, samen met de sterke groeiambitie van Sentech, passen precies binnen onze investeringsfocus. Wij zullen Sentech ondersteunen bij deze ambities en zien dat de onderneming perfect geëquipeerd is voor zowel organische als anorganische groei van de activiteiten.”

Smile Invest (Smart Money for Innovation Leaders) is een Europese evergreen investeringsmaatschappij met €350 miljoen kapitaal onder beheer, gefinancierd door 40 ondernemende families met een langetermijnfocus op innovatieve groeibedrijven. Smile Invest richt zicht op bedrijven rondom drie investeringsthema’s: digitalisering, gezondheid en duurzaamheid. Vanuit de kantoren in Den Haag en Leuven ondersteunt het team ambitieuze ondernemers en managers in het realiseren van hun groeiplannen.