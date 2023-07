Sensorfact, gespecialiseerd in slimme monitoringoplossingen voor de industrie, heeft de succesvolle afronding aangekondigd van een investeringsronde van € 25 miljoen.

De ronde werd geleid door de Europese groei-investeerder Blume Equity, met deelname van bestaande investeerders FORWARD.one, Korys en SET Ventures. De investering zal de missie van Sensorfact om een efficiëntere en duurzamere industrie mogelijk te maken verder stimuleren door de efficiëntie van hulpbronnen en de uptime van machines te verbeteren.

Het opgehaalde kapitaal zal worden toegewezen aan het betreden van nieuwe markten en het optimaliseren van de huidige productsuite van Sensorfact, waardoor het scala aan gemeten resourcecategorieën wordt uitgebreid. Met deze investering kan Sensorfact industriële bedrijven op wereldwijde schaal bedienen.

“We hebben al opmerkelijke energiebesparingen gerealiseerd voor Europese industriële installaties, wat onze aanzienlijke impact op een netto-nultoekomst onderstreept.” aldus CEO Pieter Broekema.

“Hoewel we trots zijn op onze prestaties tot nu toe, zijn we toegewijd aan het verbreden en verdiepen van ons productportfolio, waarbij we voortdurend innovatieve oplossingen creëren die industrieel afval tijdens het hele productieproces aanpakken. We willen nieuwe markten betreden, waardoor bedrijven wereldwijd hun productieprocessen kunnen monitoren en besparingen kunnen realiseren.”

Deze laatste investeringsronde markeert een nieuwe belangrijke mijlpaal in sensorfact’s reis van groei en innovatie. In januari 2022 had het bedrijf al een investering van € 13 miljoen veiliggesteld van prominente investeringsmaatschappijen FORWARD.one, Korys en SET Ventures. Deze laatste investeringsronde markeert opnieuw een belangrijke mijlpaal in sensorfact’s reis van groei en innovatie.

Pieter Broekema:”We waarderen het vertrouwen van onze investeerders en onze toegewijde medewerkers ten zeerste. Met Blume Equity aan boord zijn we ervan overtuigd dat we innovatie naar een groenere en duurzamere industrie nog sneller zullen blijven stimuleren.”

Eleanor Blagbrough, mede-oprichter van Blume Equity, zegt: “Sensorfact is een fantastisch bedrijf, dat het soort inherent impactvolle activiteiten belichaamt dat we willen ondersteunen: europese industriële kmo’s moeten hun hulpbronnenefficiëntie verbeteren en dit biedt zowel een overtuigende impact als zakelijke kansen. We zijn verheugd om samen te werken met Pieter en het team in deze volgende spannende fase van Sensorfact’s scale-up reis, en hen te ondersteunen bij hun voortdurende geografische en productuitbreiding”

Bestaande investeerders (FORWARD.one, Korys en SET Ventures) namen ook deel aan deze ronde. Alle drie hebben ze een fundamenteel geloof in de missie en waren ze onder de indruk van het groeitempo van het bedrijf en hun succes bij het uitbreiden van hun productaanbod. Bestaande investeerders zijn enthousiast om de samenwerking voort te zetten en kijken uit naar de volgende fase met Blume aan boord.

Sensorfact biedt een alles-in-één, zelfinstallerende, gebruiksvriendelijke en kosteneffectieve oplossing waarmee fabrikanten de efficiëntie van hulpbronnen en de uptime van de machine aanzienlijk kunnen verbeteren door slimme monitoring van het gebruik van elektriciteit, gas, water en perslucht en voorspelling van onderhoudsbehoeften. Dit draagt bij aan de optimalisatie van de bedrijfsvoering, het efficiënt gebruik van hulpbronnen en het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen.

De kern van de USP zit in de slimme algoritmen en productiviteitstools die het bedrijf gebruikt om de gegevens te vertalen naar bruikbare inzichten, waarbij Sensorfact ook de IoT-hardware levert die nodig is voor de metingen.

Sensorfact, opgericht in 2016, heeft meer dan 150 medewerkers verspreid over kantoren in Utrecht, Amsterdam, Berlijn en Barcelona en bedient meer dan 1.300 klanten in 40+ landen. Bron SET Venture

Link naar het interview met Pieter Broekema in Link magazine