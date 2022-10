Sensius is in 2015 opgericht door gerenommeerde onderzoekers van de kliniek samen met doorgewinterde ondernemers. De klinische onderzoekers Prof. dr. Gerard van Rhoon en Prof. dr. Maarten Paulides hebben hun hele carrière gewijd aan het toevoegen van controle aan hyperthermie die leidt tot thermotherapie. De ondernemers Paul van den Biggelaar en Peter van Paassen hebben tientallen jaren ervaring in de ontwikkeling en marketing van medische technologie. Rik Kielman (Marketing &Sales) trad in 2019 toe tot de oprichters en Stan van Oppen (CFO) trad in 2021 toe.

Sensius, Technobis High Tech Solutions en Motive Engineering zijn verheugd om een mijlpaal aan te kondigen in de ontwikkeling en productie van het Sensius thermotherapie-apparaat. Het consortium ontwikkelt het huidige prototype voor de behandeling van hoofd-halskanker tot een commercieel medisch hulpmiddel. De resultaten van het prototype zijn veelbelovend en kunnen leiden tot een grote verbetering van de kankerzorg.

Technobis High Tech Solutions is gespecialiseerd in het ontwikkelen van medische hulpmiddelen, terwijl Motive Engineering ruime ervaring heeft in het ontwikkelen van software voor medische hulpmiddelen.