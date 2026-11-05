De Groningse medtech-start-up Sencilia heeft circa €2 miljoen aan financiering opgehaald om zijn sensortechnologie voor infuussystemen verder te ontwikkelen en gereed te maken voor productie. De technologie moet de toediening van medicijnen aan kwetsbare patiënten, met name baby’s en jonge kinderen, veiliger maken.

De financieringsronde wordt geleid door de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM), met deelname van Future Tech Ventures, imec.istart, RUG Ventures, Triade en particuliere investeerders. Daarnaast ontvangt Sencilia Europese subsidie via het Eureka Eurostars-programma en een innovatielening van Rabobank.

Sencilia ontwikkelt onder de naam Rely-V een sensor die aan de buitenkant van een standaard infuusslang wordt bevestigd. De technologie meet de daadwerkelijke vloeistofdoorstroming tot een niveau van 0,1 milliliter per uur, zonder rechtstreeks contact met de medicatie. Daarmee kunnen afwijkingen in de medicijntoediening eerder worden gesignaleerd, juist bij patiënten die zeer kleine hoeveelheden medicijnen ontvangen.

Met het nieuwe kapitaal wil Sencilia het prototype doorontwikkelen richting serieproductie, aanvullende klinische gegevens verzamelen en de samenwerking met fabrikanten van infuuspompen en infuussets uitbreiden.

De start-up richt zich op de Europese en Amerikaanse markt. Als de verdere ontwikkeling en toelatingsprocedures volgens planning verlopen, verwacht Sencilia dat de eerste producten met de sensortechnologie vanaf 2028 commercieel beschikbaar komen.