Vorig jaar werd Phe-nx, nu Semplor, in Link Magazine gepresenteerd als een startup met potentie. Bij de eigenaren waren de verwachtingen voor hun scannende elektronenmicroscoop hooggespannen. Bleek de praktijk inmiddels weerbarstiger? Ceo en mede-eigenaar Emile Asselbergs is onverminderd optimistisch. ‘Wij zijn inmiddels een volwaardig draaiende onderneming.’

‘Samen de handen aan het systeem’

We praten tegenwoordig over het volwassen bedrijf Semplor, met dezelfde eigenaren en dezelfde activiteit. Ceo en mede-eigenaar Emile Asselbergs vertelt: ‘Wij vinden de naam Semplor neutraler en professioneler. Het laat beter zien wie wij zijn en wat wij doen. SEM staat voor scanning elektronenmicroscopie en explore laat zien hoe we die wereld diepgaand onderzoeken.’

Een jaar geleden werd de elektronenmicroscoop Nanos in Link Magazine geïntroduceerd. Semplor was net uit de startblokken en de verwachtingen van de eigenaren waren hooggespannen. ‘We gaan groeien, in ruimte, aantal mensen, omzet’, was toen het verhaal. Hoe zien ze dat nu? ‘Ons product Nanos is echt solide’, steekt Asselbergs van wal. ‘De scanner doet precies wat we ervan verwacht hadden. Je zet hem in de auto en rijdt bijvoorbeeld naar een beurs. Je pakt hem uit en na vijf minuten is hij klaar voor de job. Je pakt hem weer in, rijdt terug naar de zaak, je pakt hem uit, zet hem aan en hij doet het.’ Een buitengewoon robuust model dus en ontwikkeld met als doel de operationele kosten voor de gebruiker zeer laag te houden. ‘Onze klanten willen een relatief eenvoudige, makkelijk te bedienen microscoop’, verklaart Asselbergs. Dat denken vanuit de eenvoud doen ze bij Semplor graag: ‘Door onze ervaring weten we zowel wat goed werkt als waar veel nazorg nodig is. Ons idee was vooral iets betrouwbaars en eenvoudigs neer te zetten. Iets wat echt werkt voor de klant. Moeilijk? Nee, dat is het mooiste wat er is.’ Ook voor leveranciers is die eenvoud een zegen. Waar vroeger topspecialisten nodig waren, kan nu worden volstaan met goede vakmensen, dichtbij. ‘Niets werkt beter dan even samen aan tafel en samen de handen aan het systeem. We bouwen hier. Met onze buren.’

Hobbels en hobbeltjes

Een belangrijke drempel was het opbouwen van naamsbekendheid. ‘Het daadwerkelijk verkopen heeft langer geduurd dan gedroomd’, weet Asselbergs. ‘Niemand kent je en je hebt nog geen wereldwijd verkoopnetwerk. Er zijn wereldwijd genoeg potentiële afnemers, maar je moet elkaar vinden en begrijpen; je moet een contract opstellen en zaken op gang brengen. Dat onze klantenkring een heel uiteenlopend karakter heeft en wereldwijd gespreid is, maakte het ook niet makkelijker.’ Andere mogelijke problemen bleken uiteindelijk goed te overzien. ‘We hebben onze eigen passende supply chain gecreëerd’, vertelt Asselbergs. ‘En het blijkt dat mensen heel graag bij ons willen werken. Mensen die een goede systeemarchitect willen zijn en zelf willen sleutelen en beslissen.’ Semplor is inmiddels gegroeid naar zo’n vijftien medewerkers.

Schaalbaarheid

Semplor is een kop-staartbedrijf. De applicatie- en systeemkennis en het systeemontwerp doet het bedrijf zelf en vervolgens gaat een deel van de engineering, de logistiek en de modulefabricage naar de partners. De eindassemblage, verkoop en service neemt Semplor onder haar eigen vleugels, zodat de microscopenbouwer de kwaliteit en klantenfeedback onder eigen controle heeft. ‘Een krachtig model’ vindt Asselbergs. ‘We hebben fijne en bekwame partners gevonden die daaraan meewerken.’ Schaalbaarheid is hierin het toverwoord. ‘Ik kende een goede leverancier, uitstekend in frezen. In no time deden ze niet alleen het frezen voor ons, maar ook het draaien en monteren van vier grote modules’.

Rooskleurige verwachtingen

Inmiddels loopt het basismodel als een trein. In 2024 is de omzet van Semplor flink gegroeid. En ook in 2025 verwacht het bedrijf een stevige groei van de omzet. ‘Wij hebben plannen om fors te investeren in r&d’, kijkt Asselbergs vooruit. ‘Onderdeel van die toekomstvisie is het nog beter leren kennen van de markt: waar zijn we succesvol, waar maken we minder kans? Definitieve conclusies hebben we nog niet getrokken, maar ongetwijfeld zullen we ook in nieuwe hardware investeren.’ Asselberghs ziet de toekomst van Semplor dus zonnig in. Met mogelijk wel wat tegenwind door politieke ontwikkelingen. Denk maar aan tariefmuren, spanningen rond China. ‘Maar zoveel bedrijven zitten in dat schuitje’, relativeert Asselbergs, die wel een kijkje heeft genomen op de website van Economische Zaken. ‘Je zou scenario’s verwachten, maar Den Haag zwijgt erover. Voor veel ondernemers zou dat zeker nuttig zijn.’