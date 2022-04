Op 8 juni 2022 organiseren de bedrijven Controllab, Bachmann, VSE Industrial Automation en MSA-Service een seminar over de zin en(on)zin van digitale tweelingen. Het seminar start om 12:30 uur in het LantarenVenster te Rotterdam.

Je kan geen artikel meer lezen of het woord Digitale Tweelingen komt er in voor. Maar wat zijn digitale tweelingen en wat heb je eraan in de praktijk? In dit seminar leer je dat de term “Digitale Tweelingen” eigenlijk een containerbegrip is voor een aantal technieken. Met deze technieken kun een digitale afspiegeling maken van hoe een machine zich in de werkelijkheid gedraagt. Hierdoor krijg je veel meer kennis en grip.

De vier organiserende bedrijven vertellen hoe zij in de praktijk gebruik maken van digitale tweelingen. Ze laten zien welke technieken er worden gebruikt en hoe deze helpen om machines veiliger te maken, sneller op te leveren en makkelijker te gebruiken. In de pauzes worden deze tweelingen live gedemonstreerd.

In dit seminar krijgt u een eerlijk verhaal. Wat kost een digitale tweeling, wat levert hij op en wanneer moet je hem vooral niet gebruiken. U leer wat digitale tweelingen kunnen betekenen voor uw bedrijf: zijn ze doorbraaktechnologie of een kostbare illusie?

Programma: 12:30 – 13:30 uur Lunch 13:30 – 14:45 uur Praktijkverhalen 14:45 – 15:15 uur Pauze + demo markt 15:15 – 16:30 uur Praktijkverhalen 16:30 – 17:30 uur Borrel

Voor wie: Directeuren, R&D managers en engineers Partners: Controllab, Bachmann, VSE Industrial Automation, MSA-Service Kosten: € 45,- (Dit is inclusief lunch en uitrijkaart, prijs excl. BTW)

Dit seminar is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het ontwerp, het in bedrijf stellen en gebruik van complexe, door software gestuurde machines en systemen. Meer informatie en opgave voor dit seminar vindt u via deze link.