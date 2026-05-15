SEMICON Europa staat in 2026 volledig in het teken van de geopolitieke en technologische uitdagingen waarmee de Europese semiconductorindustrie wordt geconfronteerd. Onder het thema Europe’s Next Era: Navigating the Perfect Storm brengt het evenement de internationale chipsector samen rond onderwerpen als technologische soevereiniteit, innovatiekracht en strategische samenwerking.

Het evenement wordt opnieuw georganiseerd in combinatie met electronica 2026 en richt zich op de vraag hoe Europa een concurrerend, duurzaam en veerkrachtig semiconductor-ecosysteem kan opbouwen in een steeds verder gefragmenteerde wereldmarkt.

Tijdens SEMICON Europa bespreken industrie-experts, beleidsmakers en technologiebedrijven onder meer de impact van geopolitieke spanningen, de noodzaak van Europese productiecapaciteit en de kansen voor nieuwe innovaties in de chipketen.

De organisatie verwacht opnieuw duizenden bezoekers uit de internationale hightech- en semiconductorindustrie.

Informatie over electronica 2026, neem contact op met Van Ekeris Expo Service