De wereldwijde uitgaven voor Fab Equipment voor front-end faciliteiten zullen in 2025 naar verwachting met 2% j-o-j stijgen tot $ 110 miljard, wat het zesde opeenvolgende jaar van groei is sinds 2020, zo kondigde SEMI vandaag aan in haar laatste World Fab Forecast kwartaalrapport.

De uitgaven aan Fab-apparatuur zullen in 2026 naar verwachting met 18% stijgen tot $ 130 miljard. Deze groei in investeringen wordt niet alleen gedreven door de vraag in de high-performance computing (HPC) en geheugen sectoren om datacenter uitbreidingen te ondersteunen, maar ook door de toenemende integratie van kunstmatige intelligentie (AI), die de silicium inhoud die nodig is voor randapparatuur opdrijft.

“De wereldwijde investeringen van de halfgeleiderindustrie in fabrieken zijn al zes jaar op rij aan het stijgen, en de uitgaven zullen in 2026 naar verwachting met 18% stijgen naarmate de productie toeneemt om te voldoen aan de groeiende vraag naar AI-gerelateerde chips”, zegt Ajit Manocha, voorzitter en CEO van SEMI. “Deze voorspelde groei van de investeringen duidt op een dringende behoefte aan intensievere initiatieven voor de ontwikkeling van arbeidskrachten in 2025 en 2026 om geschoolde werknemers te leveren die nodig zijn voor de ongeveer 50 nieuwe fabrieken die naar verwachting in deze twee jaar online zullen komen.”

Logica & Micro Segment leiden expansie halfgeleiderindustrie

Het Logic & Micro segment zal naar verwachting een belangrijke motor zijn achter de groei van investeringen in fabrieken. Deze groei wordt voornamelijk gevoed door investeringen in geavanceerde technologieën, zoals 2-nanometer-processen en backside power delivery-technologie, die naar verwachting tegen 2026 in productie zullen gaan. Het Logic & Micro-segment zal naar verwachting een toename van de investeringen zien van 11% tot 52 miljard dollar in 2025, gevolgd door een toename van 14% tot 59 miljard dollar in 2026.

De totale uitgaven in het geheugensegment zullen de komende twee jaar naar verwachting gestaag groeien, met 2% tot 32 miljard dollar in 2025, met een nog sterkere groeiprognose van 27% in 2026. De investeringen in het DRAM-segment zullen naar verwachting met 6% jaar-op-jaar dalen tot een totaal van $21 miljard in 2025, maar zullen naar verwachting weer aantrekken met 19% tot $25 miljard in 2026. Daarentegen zullen de uitgaven in het NAND-segment naar verwachting aanzienlijk herstellen, met een stijging van 54% j-o-j tot $ 10 miljard in 2025 en een verdere stijging van 47% tot $ 15 miljard in 2026.

China blijft leider in regionale uitgaven voor Fab-apparatuur

Ondanks een daling na een piek van $50 miljard in 2024, zal China naar verwachting zijn positie als leider in de wereldwijde uitgaven aan halfgeleiderapparatuur behouden, met projecties van $38 miljard in 2025, wat een daling van 24% op jaarbasis betekent. Tegen 2026 zullen de uitgaven naar verwachting met nog eens 5% j-o-j dalen tot $ 36 miljard.

Met de toenemende penetratie van AI-technologie die het gebruik van geheugen stimuleert, zijn Koreaanse chipmakers van plan om meer te investeren in apparatuur voor capaciteitsuitbreiding en technologische upgrades, waardoor de regio naar verwachting de op één na hoogste uitgaven zal hebben tot 2026. De Koreaanse investeringen zullen naar verwachting met 29% toenemen tot 21,5 miljard dollar in 2025 en met 26% tot 27 miljard dollar in 2026.

Taiwan staat op de derde plaats wat betreft uitgaven, omdat zijn chipmakers hun leiderschap op het gebied van geavanceerde technologie en productiecapaciteiten willen versterken. Taiwan zal naar verwachting $ 21 miljard uitgeven in 2025 en $ 24,5 miljard in 2026 om te voldoen aan de groeiende vraag naar AI-toepassingen voor clouddiensten en randapparaten.

De regio Noord- en Zuid-Amerika staat op de vierde plaats, met verwachte uitgaven van $ 14 miljard in 2025 en $ 20 miljard in 2026. Japan, Europa en het Midden-Oosten, en Zuidoost-Azië volgen in investeringen, met verwachte uitgaven van respectievelijk $ 14 miljard, $ 9 miljard, en $ 4 miljard in 2025, en $ 11 miljard, $ 7 miljard, en $ 4 miljard in 2026.

De laatste update van het SEMI World Fab Forecast rapport, gepubliceerd in maart, vermeldt meer dan 1500 faciliteiten en lijnen wereldwijd, waaronder 156 faciliteiten en lijnen met verschillende waarschijnlijkheden die naar verwachting in 2025 of later operationeel zullen worden.