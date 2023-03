De wereldwijde uitgaven voor fab equipment voor front-end faciliteiten zullen naar verwachting met 22% jaar-op-jaar (YoY) dalen tot US $ 76 miljard in 2023 van een recordhoogte van US $ 98 miljard in 2022 voordat ze met 21% op jaarbasis stijgen tot US $ 92 miljard in 2024 om verloren terrein terug te winnen, kondigde SEMI vandaag aan in zijn laatste driemaandelijkse World Fab Forecast-rapport. De daling in 2023 zal het gevolg zijn van een afzwakkende vraag naar chips en een hogere voorraad consumenten- en mobiele apparaten.

Het herstel van de uitgaven voor fab equipment volgend jaar zal deels worden aangedreven door het einde van de correctie van de halfgeleidervoorraad in 2023 en de aantrekkende vraag naar halfgeleiders in de high-performance computing (HPC) en automotive segmenten.

“De SEMI World Fab Forecast-update van dit kwartaal biedt onze eerste vooruitblik op 2024, waarbij de gestage wereldwijde uitbreiding van fab-capaciteit wordt benadrukt om toekomstige groei van de halfgeleiderindustrie te ondersteunen, aangedreven door de automobiel- en computersegmenten en een groot aantal opkomende toepassingen,” zei Ajit Manocha, SEMI president en CEO. “Het rapport wijst op een gezonde stijging van 21% in de investeringen in apparatuur volgend jaar.”

Taiwan blijft de uitgaven voor apparatuur leiden

Taiwan zal naar verwachting de wereldwijde voorsprong behouden in de uitgaven voor fab-apparatuur in 2024 met US $ 24,9 miljard aan investeringen, een stijging van 4,2% op jaarbasis, gevolgd door Korea met US $ 21 miljard, een sprong van 41,5% op jaarbasis. Terwijl China naar verwachting in 2024 wereldwijd op de derde plaats zal komen in de uitgaven voor apparatuur, zullen de Amerikaanse exportcontroles naar verwachting de uitgaven van de regio beperken tot US $ 16 miljard, vergelijkbaar met de investeringen van de regio in 2023.

Noord- en Zuid-Amerika zal naar verwachting de op drie na grootste regio in uitgaven blijven met een record van US $ 11 miljard aan investeringen in 2024, een stijging van 23,9% op jaarbasis. Europa en het Midden-Oosten zullen volgend jaar naar verwachting ook recordinvesteringen registreren, waardoor de uitgaven met 36% stijgen tot US $ 8,2 miljard. De uitgaven voor fab-apparatuur in Japan en Zuidoost-Azië zullen naar verwachting stijgen tot respectievelijk US $ 7,0 miljard en US $ 3,0 miljard in 2024.

Foundrysegment blijft de uitbreiding van de halfgeleiderindustrie leiden

Voor de periode 2022 tot 2024 laat het SEMI World Fab Forecast-rapport zien dat de wereldwijde halfgeleiderindustrie dit jaar de capaciteit met 4,8% verhoogt na een stijging van 7,2% in 2022. De capaciteitsgroei zal naar verwachting in 2024 aanhouden, met een stijging van 5,6%.

Met meer leveranciers die foundrydiensten leveren om de wereldwijde capaciteit te vergroten, wordt verwacht dat het foundrysegment de halfgeleideruitbreiding in 2023 zal leiden met US $ 43,4 miljard aan investeringen, een daling van 12,1% op jaarbasis en US $ 48,8 miljard, een stijging van 12,4%, in 2024. Memory zal naar verwachting in 2023 op de tweede plaats komen in de wereldwijde uitgaven, ondanks een daling van 44,4% op jaarbasis tot US $ 17,1 miljard, met investeringen die volgend jaar oplopen tot US $ 28,2 miljard.

In tegenstelling tot andere segmenten zullen analoog en vermogen een gestage expansie zien met een verwachte uitgavenstijging van 1,3% tot US $ 9,7 miljard in 2023 op basis van een stabiele groei in de automarkt. De investeringen van het segment zullen volgend jaar naar verwachting gelijk blijven.

De laatste update van het SEMI World Fab Forecast-rapport, gepubliceerd in maart, vermeldt wereldwijd 1.470 faciliteiten en lijnen, waaronder 142 volumefaciliteiten en lijnen met verschillende waarschijnlijkheden die naar verwachting in 2023 of later in productie zullen gaan.

