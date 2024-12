De wereldwijde verkoop van totale halfgeleiderproductieapparatuur door original equipment manufacturers (OEM’s) zal naar verwachting een nieuw industrierecord vestigen en in 2024 $ 113 miljard bereiken, een groei van 6,5% op jaarbasis, zo maakte SEMI vandaag bekend in zijn Year-End Total Semiconductor Equipment Forecast – OEM Perspective op SEMICON Japan 2024 . De groei van apparatuur voor de productie van halfgeleiders zal naar verwachting de komende jaren aanhouden en nieuwe records bereiken van $ 121 miljard in 2025 en $ 139 miljard in 2026, ondersteund door zowel het front-end als het back-end segment.

“Drie opeenvolgende jaren van verwachte groei in investeringen in de productie van halfgeleiders weerspiegelen de vitale rol die onze industrie speelt bij het ondersteunen van de wereldeconomie en het bevorderen van technologische innovatie”, aldus Ajit Manocha, president en CEO van SEMI. “Sinds onze prognose van juli 2024 zijn de vooruitzichten voor de verkoop van halfgeleiderapparatuur in 2024 verbeterd, vooral met sterker dan verwachte investeringen uit China en in AI-gerelateerde sectoren. Samen met onze prognose voor de verlenging tot 2026 benadrukt het de robuuste groeifactoren in segmenten, toepassingen en regio’s.”

Verkoop van halfgeleiderapparatuur per segment

Na vorig jaar een recordomzet van $ 96 miljard te hebben geregistreerd, zal het segment wafer fab equipment (WFE), dat waferverwerking, masker/dradenkruis en fab-facilitaire apparatuur omvat, naar verwachting met 5.4% groeien tot $ 101 miljard in 2024. Dit is een stijging ten opzichte van de eerder voorspelde $ 98 miljard in SEMI’s Mid-Year Equipment Forecast voor 2024. De opwaartse bijstelling weerspiegelt voornamelijk de aanhoudende sterke investeringen in apparatuur in DRAM en geheugen met hoge bandbreedte (HBM), aangedreven door computing met kunstmatige intelligentie (AI). Bovendien blijven de investeringen van China een belangrijke rol spelen in de uitbreiding van de WFE-markt. Vooruitkijkend wordt verwacht dat de omzet van het WFE-segment in 2025 met 6,8% en in 2026 met 14% zal toenemen tot $ 123 miljard als gevolg van de toegenomen vraag naar geavanceerde logica- en geheugentoepassingen.

Na twee jaar van krimp kende het segment back-end apparatuur in 2024 een sterk herstel, vooral in de tweede helft van het jaar. De verkoop van halfgeleidertestapparatuur zal naar verwachting met 13,8% stijgen tot $ 7,1 miljard in 2024, terwijl de verkoop van assemblage- en verpakkingsapparatuur (A&P) naar verwachting met 22,6% zal stijgen tot $ 4,9 miljard. Bovendien wordt verwacht dat de groei van het back-endsegment zal versnellen, waarbij de verkoop van testapparatuur met respectievelijk 14,7% in 2025 en 18,6% in 2026 zal stijgen, terwijl de A&P-omzet naar verwachting met 16% zal groeien in 2025, gevolgd door een groei van 23,5% in 2026. De groei van de back-endsegmenten wordt ondersteund door de toenemende complexiteit van halfgeleiderapparaten voor high-performance computing en de verwachte toename van de vraag in de mobiele, automobiel- en industriële eindmarkten.

Verkoop van Wafer Fab-apparatuur per toepassing

De verkoop van WFE voor gieterij- en logische toepassingen zal naar verwachting jaar-op-jaar gelijk blijven op $ 58,6 miljard in 2024, ondersteund door veerkrachtige uitgaven in volwassen nodes. Het segment zal naar verwachting een groei van 2,8% zien in 2025 en met 15% toenemen tot $ 69,3 miljard in 2026, gedreven door de toenemende vraag naar geavanceerde technologie, de introductie van nieuwe apparaatarchitecturen, waaronder de overgang naar gate-all-around (GAA), en verhoogde aankopen van capaciteitsuitbreiding.

Verwacht wordt dat de geheugengerelateerde kapitaaluitgaven tot 2026 aanzienlijk zullen toenemen, ondersteund door de toenemende vraag naar HBM voor de inzet van AI en de voortdurende technologiemigratie. De verkoop van NAND-apparatuur zal naar verwachting in 2024 relatief laag blijven en met 0,7% groeien tot $ 9,3 miljard, aangezien vraag en aanbod blijven normaliseren, wat de weg vrijmaakt voor een groei van 47,8% tot $ 13,7 miljard in 2025 en een groei van 9,7% tot $ 15,1 miljard in 2026. Ondertussen wordt verwacht dat de verkoop van DRAM-apparatuur een robuuste groei van 35,3% zal laten zien tot $ 18,8 miljard in 2024, gevolgd door een groei van 10,4% en 6,2% op jaarbasis in respectievelijk 2025 en 2026.

Verkoop van halfgeleiderapparatuur per regio

China, Taiwan en Korea zullen naar verwachting tot 2026 de top drie van bestemmingen voor uitgaven aan apparatuur blijven. China zal naar verwachting de toppositie behouden tijdens de prognoseperiode, aangezien de aankopen van apparatuur in de regio veerkrachtig blijven ondanks de verwachte vertraging. De verzending van apparatuur naar China zal naar verwachting in 2024 een recordbedrag van 49 miljard dollar bedragen, waarmee de voorsprong op andere regio’s wordt verstevigd. Terwijl de uitgaven voor apparatuur voor de meeste regio’s naar verwachting in 2024 zullen dalen en in 2025 weer zullen aantrekken, wordt verwacht dat China in 2025 een krimp zal zien na aanzienlijke investeringen in de afgelopen drie jaar. Alle gevolgde regio’s zullen naar verwachting in 2026 stijgingen zien.

De SEMI-voorspelling is gebaseerd op collectieve input van topleveranciers van apparatuur, het SEMI Worldwide Semiconductor Equipment Market Statistics (WWSEMS) gegevensverzamelingsprogramma en de door de industrie erkende SEMI World Fab Forecast-database.