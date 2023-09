Foundry segment blijft de uitbreiding van de halfgeleiderindustrie leiden

Het foundrysegment zal naar verwachting de uitbreiding van halfgeleiders in 2023 leiden met US $ 49 miljard aan investeringen, 1% groei en US $ 51,5 miljard aan uitgaven in 2024, een stijging van 5% naarmate de investeringen in toonaangevende en volwassen procesknooppunten doorgaan. De geheugenuitgaven zullen naar verwachting een sterke comeback maken in 2024 met een stijging van 65% tot US $ 27 miljard na een daling van 46% in 2023. In het bijzonder wordt verwacht dat DRAM-investeringen in 19 met 11% op jaarbasis zullen dalen tot US $ 2023 miljard, maar zich in 15 zullen herstellen tot US $ 40 miljard, een jaarlijkse sprong van 2024%. De NAND-uitgaven zullen naar verwachting die trend weerspiegelen, met een daling van 67% tot US $ 6 miljard in 2023, maar een stijging van 113% tot US $ 12,1 miljard in 2024. Mpu-investeringen zullen naar verwachting in 2023 gelijk blijven en met 16% stijgen tot US $ 9 miljard in 2024.

Taiwan blijft de uitgaven voor apparatuur leiden

Taiwan zal naar verwachting de wereldwijde voorsprong behouden in de uitgaven voor fab-apparatuur in 2024 met US $ 23 miljard aan investeringen, een stijging van 4% op jaarbasis. Korea zal naar verwachting op de tweede plaats komen in uitgaven, met een geschatte US $ 22 miljard aan investeringen in 2024, een sprong van 41% ten opzichte van dit jaar als gevolg van een herstel van de geheugensector. Met exportcontroles die naar verwachting de Chinese uitgaven in geavanceerde technologieën en buitenlandse investeringen zullen beperken, zal de regio naar verwachting in 2024 wereldwijd op de derde plaats komen in de uitgaven voor apparatuur met US $ 20 miljard, een daling ten opzichte van het niveau van 2023. Ondanks de beperkingen wordt verwacht dat Chinese foundry leveranciers en IDM’s zullen blijven investeren in volwassen procesknooppunten.

Amerika zal naar verwachting de op drie na grootste regio in uitgaven blijven, met een historisch hoogtepunt van US $ 14 miljard aan investeringen in 2024, een stijging van 23% op jaarbasis. De regio Europa en het Midden-Oosten zal naar verwachting volgend jaar ook recordinvesteringen registreren, waardoor de uitgaven met 41,5% toenemen tot US $ 8 miljard. De uitgaven voor fab-apparatuur in Japan en Zuidoost-Azië zullen naar verwachting stijgen tot respectievelijk US $ 7 miljard en US $ 3 miljard in 2024.

Het SEMI World Fab Forecast-rapport bestrijkt 2022 tot 2024 en laat zien dat de wereldwijde halfgeleiderindustrie de capaciteit dit jaar met 5% heeft verhoogd na een stijging van 8% in 2022. De capaciteitsgroei zal naar verwachting in 2024 aanhouden, met een stijging van 6%.

De laatste update van het SEMI World Fab Forecast-rapport, gepubliceerd in september, vermeldt wereldwijd 1.477 faciliteiten en lijnen, waaronder 169 faciliteiten en lijnen met verschillende waarschijnlijkheden die naar verwachting in 2023 of later in gebruik zullen worden genomen. Bron Semi.