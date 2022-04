De wereldwijde verkoop van halfgeleiderapparatuur is in 2021 met 44% gestegen tot een recordbedrag van $ 102,6 miljard, tegen $ 71,2 miljard in 2020, meldde SEMI, de brancheorganisatie die de wereldwijde toeleveringsketen voor het ontwerpen en produceren van elektronicaproducten vertegenwoordigt, vandaag. De gegevens zijn nu beschikbaar in het Worldwide Semiconductor Equipment Market Statistics (WWSEMS) Report.

China eiste voor de tweede keer de grootste markt voor halfgeleiderapparatuur op met een omzetstijging van 58% tot 29,6 miljard dollar, het vierde opeenvolgende jaar van groei. Korea, de op een na grootste markt voor apparatuur, registreerde een verkoopstijging van 55% tot $25,0 miljard, na een sterke groei in 2020. Taiwan noteerde een groei van 45% tot 24,9 miljard dollar en eiste daarmee de derde positie op. De jaarlijkse uitgaven voor halfgeleiderapparatuur stegen met 23% in Europa en met 17% in Noord-Amerika, dat zich blijft herstellen van een krimp in 2020. De verkoop in de rest van de wereld is in 2021 met 79% gestegen.

“De stijging van 44% in de uitgaven voor productieapparatuur in 2021 benadrukt de agressieve drang van de wereldwijde halfgeleiderindustrie om capaciteit toe te voegen”, zegt Ajit Manocha, voorzitter en CEO van SEMI. “Deze drang om de productiecapaciteit uit te breiden reikt verder dan de huidige onevenwichtigheid in het aanbod, aangezien de industrie blijft opvoeren om een breed scala van opkomende high-tech toepassingen aan te pakken die een slimmere digitale wereld met talloze sociale voordelen mogelijk zullen maken.”

De wereldwijde verkoop van wafer processing apparatuur steeg in 2021 met 44%, terwijl de verkoop van andere front-end segmenten met 22% steeg. Assemblage en verpakking vertoonden een uitzonderlijke groei in alle regio’s, wat resulteerde in een marktstijging van 87% in 2021, terwijl de totale verkoop van testapparatuur met 30% steeg.

Het Worldwide SEMS Report is samengesteld uit gegevens die door leden van SEMI en de Semiconductor Equipment Association of Japan (SEAJ) zijn ingediend en is een samenvatting van de maandelijkse factureringscijfers voor de wereldwijde industrie van halfgeleiderapparatuur. De apparatuurcategorieën omvatten wafer-bewerking, assemblage en verpakking, test, en andere front-end-apparatuur met inbegrip van masker/reticle-productie, wafer-productie, en fab-faciliteiten.

Annual Billings by Region in Billions of U.S. Dollars with Year-Over-Year Change Rates

Region 2021 2020 % Change China 29.62 18.72 58% Korea 24.98 16.08 55% Taiwan 24.94 17.15 45% Japan 7.80 7.58 3% North America 7.61 6.53 17% Rest of the World 4.44 2.48 79% Europe 3.25 2.64 23% Total 102.64 71.19 44%

Source: SEMI ( www.semi.org ) and SEAJ ( www.seaj.or.jp ), April 2022

Het SEMI Equipment Market Data-abonnement (EMDS) biedt uitgebreide marktgegevens voor de wereldwijde markt voor halfgeleiderapparatuur. Het abonnement omvat drie rapporten:

Maandelijks SEMI Billings Report, een perspectief op trends op de apparatuurmarkt

Maandelijkse wereldwijde marktstatistieken voor halfgeleiderapparatuur (WWSEMS), een gedetailleerd verslag van de facturering van halfgeleiderapparatuur voor zeven regio’s en 24 marktsegmenten

SEMI Semiconductor Equipment Forecast, een vooruitblik op de markt voor halfgeleiderapparatuur