De wereldwijde verkoop van halfgeleiderapparatuur steeg met 10% tot $ 117,1 miljard in 2024, tegen $ 106,3 miljard in 2023, meldde SEMI, de branchevereniging die de wereldwijde toeleveringsketen voor het ontwerpen en produceren van elektronica vertegenwoordigt, vandaag. De gegevens zijn nu beschikbaar in het rapport Worldwide Semiconductor Equipment Market Statistics (WWSEMS).

In 2024 maakte de wereldwijde markt voor front-end halfgeleiderapparatuur een opmerkelijke groei door, waarbij de verkoop van waferverwerkingsapparatuur met 9% steeg en andere front-end segmenten met 5%. Deze groei werd grotendeels gevoed door verhoogde investeringen in het uitbreiden van de capaciteit voor zowel geavanceerde als volwassen logica, geavanceerde verpakkingen en geheugen met hoge bandbreedte (HBM), naast een aanzienlijke stijging van de investeringen uit China.

Het segment back-end apparatuur zag, na twee opeenvolgende jaren van achteruitgang, in 2024 een robuust herstel, gedreven door de toenemende complexiteit en eisen van AI- en HBM-productie. De verkoop van assemblage- en verpakkingsapparatuur steeg met 25%, terwijl de facturering van testapparatuur met 20% op jaarbasis steeg, als gevolg van het streven van de industrie om geavanceerde technologieën te ondersteunen.

“De wereldwijde markt voor halfgeleiderapparatuur is in 2024 met 10% gestegen, na een lichte dip in 2023 tot een recordhoogte van $ 117 miljard aan jaarlijkse omzet”, aldus Ajit Manocha, President en CEO van SEMI. “De uitgaven van de industrie aan apparatuur voor het maken van chips in 2024 weerspiegelen een dynamisch landschap dat wordt gevormd door regionale investeringstrends, technologische vooruitgang op het gebied van logica en geheugen, en de stijgende vraag naar chips die verband houden met AI-gestuurde toepassingen.”

Regionaal bleven China, Korea en Taiwan de top drie van markten voor uitgaven voor halfgeleiderapparatuur, samen goed voor 74% van de wereldmarkt. China verstevigde zijn positie als de grootste markt voor halfgeleiderapparatuur, met investeringen die op jaarbasis met 35% stegen tot 49,6 miljard dollar, dankzij agressieve capaciteitsuitbreiding en door de overheid gesteunde initiatieven om de binnenlandse chipproductie te versterken. Korea, de op een na grootste markt, zag een bescheiden stijging van 3% in de uitgaven voor apparatuur, tot $ 20,5 miljard, toen de geheugenmarkten stabiliseerden en de vraag naar geheugen met hoge bandbreedte steeg. Taiwan daarentegen kende een daling van 16% in de verkoop van apparatuur, tot $ 16.6 miljard, als gevolg van een vertraging van de vraag naar nieuwe capaciteit.

Elders registreerde Noord-Amerika een stijging van 14% in investeringen in halfgeleiderapparatuur tot $ 13,7 miljard, gedreven door een grotere focus op binnenlandse productie en geavanceerde technologieknooppunten. De rest van de wereld zag een stijging van 15%, met facturen van $ 4,2 miljard, ondersteund door opkomende markten die de chipproductie opvoeren. Europa kreeg echter te maken met een aanzienlijke daling van 25% van de uitgaven voor apparatuur, tot $ 4.9 miljard, als gevolg van een verzwakte vraag in de automobiel- en industriële sectoren te midden van economische uitdagingen. Japan zag ook een lichte daling van 1%, met een omzet van 7,8 miljard dollar, omdat de regio worstelde met een tragere groei in belangrijke eindmarkten.

Het WWSEMS-rapport, dat is samengesteld uit gegevens die zijn ingediend door leden van SEMI en de Semiconductor Equipment Association of Japan (SEAJ), is een samenvatting van de maandelijkse factureringscijfers voor de wereldwijde halfgeleiderapparatuurindustrie.