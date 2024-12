De wereldwijde facturen voor halfgeleiderapparatuur stegen met 19% j-o-j tot 30,38 miljard dollar in het derde kwartaal van 2024, terwijl de kwartaal-op-kwartaal facturen in dezelfde periode met 13% groeiden, zo maakte SEMI vandaag bekend in zijn Worldwide Semiconductor Equipment Market Statistics (WWSEMS) Report .

“De wereldwijde markt voor halfgeleiderapparatuur registreerde een robuuste groei in het derde kwartaal van 2024, gedreven door investeringen gericht op het ondersteunen van de proliferatie van kunstmatige intelligentie en de productie van volwassen technologieën”, aldus Ajit Manocha, President en CEO van SEMI. “De groei in investeringen in apparatuur was verspreid over meerdere regio’s die hun chipproducerende ecosystemen wilden versterken, waarbij Noord-Amerika de grootste jaar-op-jaar winst boekte, terwijl China toonaangevend blijft in de uitgaven.”

Het WWSEMS-rapport is samengesteld op basis van gegevens die zijn ingediend door leden van SEMI en de Semiconductor Equipment Association of Japan (SEAJ) en is een samenvatting van de maandelijkse factureringscijfers voor de wereldwijde halfgeleiderapparatuurindustrie.

Hieronder volgen kwartaalfactureringsgegevens in miljarden Amerikaanse dollars met kwartaal-op-kwartaal en jaar-op-jaar veranderingen per regio:

Het SEMI Equipment Market Data Subscription (EMDS) biedt uitgebreide marktgegevens voor de wereldwijde markt voor halfgeleiderapparatuur. Het abonnement omvat drie rapporten: