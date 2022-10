Selo doet robotica-activiteiten over aan Dero, waar ze wel synergie hebben met productportfolio

Selo Food Group heeft de robotica-activiteiten afgestoten aan Dero Groep. ‘Dit vanwege groei van onze kernactiviteiten food processing en petfood’, aldus managing director Willibrord Woertman. ‘Robotica was circa 5 procent van onze omzet en had onvoldoende synergie met onze hoofdactiviteiten.’ De rest van de activiteiten blijft dus binnen de onderneming waarvan de aandelen die in handen waren van het Japanse Omori in maart van dit jaar zijn overgenomen door het management en Rabo Investments. Selo, dat het hoofdkantoor heeft in Hengelo (Ov), is een leverancier van turn-key processing apparatuur voor de food- en petfood-industrie met een sterke focus op innovatie en maatwerk. Het bedrijf is wereldwijd actief in verschillende groeimarkten en is partner van enkele van de grootste voedselproducenten ter wereld als Unilever, Nestle en Mars.

Past juist goed bij portfolio Dero

Dero heeft de investering in het robotica- en convenience productportfolio gedaan juist omdat die activiteiten wel goed passen bij het portfolio van deze onderneming en het met die uitbreiding nieuwe marktsegmenten kan ontwikkelen en innovatie kan bevorderen, aldus het persbericht van het bedrijf dat, vanuit Nieuw-Vennep, al meer dan 25 jaar automatische (gerobotiseerde) handling oplossingen in de markt zet. Daarbij lag tot nog toe de focus vooral op de kaas- en de convenience industrie. ‘Door overname van Selo’s robotica- en convenience portfolio voegen we groenten en luxe fruit toe aan onze belangrijkste focusgebieden’, aldus ceo Maro Dedel: ‘Ons hoofddoel is om de markt steeds beter te kunnen bedienen en met de toevoeging van Selo’s robot- en convenience oplossingen krijgen we een nog meer solide en sterker productportfolio dan we al hadden. Het is een perfecte aanvulling en zo brengt deze overname ons weer een stap dichter bij het bereiken van ons doel.’