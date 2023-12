WEMAS werd opgericht in 1971 en is uitgegroeid tot een totaalleverancier van gecertificeerde passieve verkeers-veiligheidsproducten. Het bedrijf is gevestigd in Gütersloh en stelt meer dan 130 mensen tewerk in 2 vestigingen in Duitsland.

Tijdens het partnerschap met Gimv en Paragon verstevigde WEMAS zijn marktleiderschap verder door fors te investeren in product-innovatie, productieautomatisering en capaciteitsuitbreiding. Daardoor kon het bedrijf nieuwe producten lanceren en zijn klantenbestand uitbreiden, wat de groei in Duitsland als daarbuiten versnelde.

Ruben Monballieu en Maja Markovic, beide Partner Sustainable Cities bij Gimv, verklaren: “WEMAS is een Europese marktleider met een innovatief productgamma en state-of-the-art productie in Duitsland. We zijn trots op de internationale groei van het bedrijf tijdens onze investeringsperiode.”

Dr. Edin Hadzic, Founding Partner bij Paragon Partners, voegt hieraan toe: “We willen het managementteam van WEMAS bedanken voor hun toewijding en gedrevenheid bij het implementeren van deze succesvolle groeistrategie.”

Dirk Gössling, CEO van WEMAS, verklaart: “Het managementteam kijkt ernaar uit om innovatieve en toonaangevende oplossingen te blijven bieden aan onze klanten. Daarbij zullen we gebruik kunnen maken van de complementaire expertise en geografische aanwezigheid van onze nieuwe eigenaar Sekisui Jushi Corporation.”

Gimv en Paragon werden tijdens de transactie geadviseerd door Alvarez & Marsal (financieel), Reed Smith (juridisch), KPMG (fiscaal) en William Blair (M&A).

De transactie heeft geen significante impact op de intrinsieke waarde van Gimv per 30 september 2023. Over de ganse duurtijd van de investering realiseert Gimv een rendement dat in lijn ligt met de lange termijn rendementsdoelstelling.