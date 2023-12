SCIL Nanoimprint Solutions (SCIL) kondigt met trots de succesvolle afronding aan van een investeringsronde onder leiding van imec.xpand samen met Invest-NL Deep Tech Fonds, RSBG Ventures en Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). SCIL biedt productieoplossingen die hightechindustrieën in staat stellen kleinere, efficiëntere fotonische en elektronische apparaten te maken. Deze cruciale investering zal het mogelijk maken om de wereldwijde inzet van hun baanbrekende nanofabricageapparatuur, materialen en processen te versnellen.

Op basis van technologie die binnen Philips Research is ontwikkeld, heeft SCIL een voortrekkersrol gespeeld op het gebied van innovatie. Hun nano-imprint-lithografieapparatuur en -materialen maken de productie van grote volumes mogelijk van apparaten zoals AR-slimme brillen, lasers, biosensoren en metalenzen voor smartphones en andere consumentenelektronica tegen een fractie van de kosten van alternatieven zoals DUV- en EUV-tools.

SCIL is al een gevestigde speler met een sterk klantenbestand. Met deze groeifinanciering zal SCIL zijn bedrijf verder opschalen en zijn positie als marktleider versterken.

“We zijn vereerd om imec.xpand, Invest-NL, RSBG Ventures en Brabantse Ontwikkelings Maatschappij als aandeelhouders en strategische partners te hebben in deze spannende fase van onze reis. Zij zullen niet alleen financiële steun bieden, maar ook strategische inzichten en een schat aan ervaring in het bevorderen van technologische innovatie. Hun steun weerspiegelt een gedeeld geloof in de potentiële impact van de technologie van SCIL Nanoimprint Solutions en zal aanzienlijk bijdragen aan onze groei en succes”, aldus Rob Voorkamp, CEO van SCIL Nanoimprint Solutions.

Tom Vanhoutte van hoofdinvesteerder imec.xpand vult aan: “Nanotechnologie is een van de belangrijkste aanjagers van innovatie in Nederland. SCIL is uitstekend gepositioneerd voor internationale groei in de snel groeiende markt van nanoimprint-toepassingen. We zijn verheugd om deel uit te maken van dit geweldige internationale syndicaat van gelijkgestemde investeerders met toegevoegde waarde. Deze prestatie zou niet mogelijk zijn geweest zonder de krachtige steun van Invest-NL, RSBG en BOM. We zijn dankbaar dat Philips de visie had om SCIL te laten groeien tot het veelbelovende bedrijf dat het nu is.”

imec.xpand

imec.xpand is een van ‘s werelds grootste onafhankelijke durfkapitaalfondsen die zich toelegt op innovatie in halfgeleiders in een vroeg stadium. De imec.xpand-fondsen richten zich op ambitieuze deep tech start-ups waar de kennis, expertise en infrastructuur van imec, het wereldvermaarde R&D-centrum voor halfgeleiders en nanotechnologie, een bepalende rol kunnen spelen in hun groei. imec.xpand heeft een uitgesproken internationale mindset ten aanzien van het bouwen van disruptieve wereldwijde bedrijven en is ervan overtuigd dat voldoende financiering vanaf het begin de sleutel is tot toekomstig succes. Het unieke vermogen van het team om technologierisico’s in de vroegste stadia van ontwikkeling in te schatten, maakt imec.xpand’s baanbrekende benadering van hardwaregedreven halfgeleiderinnovatie mogelijk.

Invest-NL Deep Tech Fonds

Invest-NL is de Nationale Stimuleringsinstelling van Nederland. Als toonaangevende impactinvesteerder is het de missie van Invest-NL om financiering te faciliteren voor ondernemingen en innovaties die op het eerste gezicht onmogelijk te financieren lijken. Ons doel is om de grote maatschappelijke transities waar Nederland voor staat te versnellen. Denk hierbij aan de transitie naar een duurzame en circulaire economie, het bevorderen van betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg en het stimuleren van technologische innovaties. Het Deep Tech Fonds van Invest-NL heeft als doel te investeren in sleuteltechnologieën die in Nederland zijn ontwikkeld.

RSBG-ondernemingen

RSBG Ventures is de Corporate Venture Capital-onderneming van RSBG SE – een van de grootste industriële investeringsmaatschappijen in Duitsland. RSBG Ventures investeert in innovatieve technologieën op het gebied van automatisering en robotica, ICT, micro-elektronica, farma en infrastructuur en biedt strategische ondersteuning aan portfoliobedrijven via haar bedrijfsnetwerk.

Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)

Ondernemerschap is de motor van innovatie – van duurzame voedselbronnen tot een gezonde toekomst, klimaatneutrale energie en het ontwikkelen van veelbelovende sleuteltechnologieën. De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) zorgt ervoor dat startups die op deze gebieden een rol spelen, de juiste ondersteuning en financiering krijgen om een vliegende start te maken en uit te groeien tot scaleups, en dat bedrijven die de ambitie hebben om wereldwijd te gaan, dat ook daadwerkelijk kunnen doen. Jaarlijks werkt de BOM samen met tientallen bedrijven om deze impact te creëren. De BOM is een bestuursorgaan van de provincie Brabant en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.