Zondag 18 mei organiseren de Lions van Bernheze en Rosmalen de 6e Meierij classic.

Deze editie gaan de opbrengsten van sponsoren en equipes naar de volgende goede doelen:

Bio-Vakantieoord,

Braintrainer-Plus en

Stichting

Alzheimer

Trees for all (CO2 compensatie per equipe)

De Meierij classic is beschikbaar in tour- of sport-klasse en voert ons door het Van Gogh Nationaal Park en kan gereden worden met een sportieve (klassieke) auto. Electrische auto’s zijn ook welkom. De rally start vanuit Kasteel Maurick Vught. Na de ochtendroute door Oost-Brabant, zal op Kasteel Heerlijkheid Heeze, een heerlijke lunch in een unieke historische ambiance, genuttigd worden. Na een landschappelijk fraaie tocht door Midden-Brabant, finishen we op Kasteel Henkenshage te Sint-Oedenrode, alwaar de dag afgesloten wordt met een bijzonder diner.

Er wordt gebruik gemaakt van de gebruiksvriendelijke rally-app met als voordeel realtime tussenstanden van alle equipes.

U kunt nog steeds een startbewijs reserveren en/of deze rally sponsoren. Zie hiervoor de website www.meierijclassic.nl/inschrijven/ of https://www.meierijclassic.nl/sponsoren/

We verheugen ons op uw deelname of sponsoring.