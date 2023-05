In vijftien jaar tijd heeft VDL Technics in Boxtel een slimme plaatwerkfabriek gebouwd waar je – à la bol.com – vrijdag een order kunt uploaden en maandag de plaatwerkdelen gesneden en gebogen voor je klaarliggen. De motor achter deze intelligente productielijn zijn de volautomatische lasersnijders en kantbanken van Trumpf. ‘Een partnership werkt alleen als je elkaar vertrouwt en samen de juiste focus hebt, ook op de lange termijn.’

– ‘Een slimme fabriek stamp je niet van de ene op de andere dag uit de grond.’

– ‘Als klant moet je overtuigd zijn van je leverancier.’

– ‘Het is belangrijk dat de maakindustrie in Nederland blijft.’

– ‘Uiteindelijk verdien je je geld niet bij de aankoop, maar tijdens de productie.’

– ‘We willen er naartoe dat iemand een complete samenstelling kan uploaden.’

VDL Technics en Trumpf zijn al veertig jaar elkaars partner

‘We hebben hier vijf lasersnijders staan die in een week gezamenlijk meer dan 560 uur draaien’, zegt Hans Sanders, directeur van VDL Technics. Elke machine is dus gemiddeld ruim 16 uur per dag productief, ook in het weekend. ‘Daar ben ik best blij mee’, zegt Sanders tijdens een tour door zijn grotendeels geautomatiseerde plaatwerkfabriek. Er staan echter ook een paar medewerkers met een magneetgereedschap net gesneden onderdelen uit de plaat te halen. ‘Hier willen we vanaf, want het is puur fysieke arbeid, dus als het enigszins kan, moet je vooral door een machine laten doen.’

Een slimme fabriek, daar werken Sanders en zijn team dagelijks aan. Of, zoals VDL-boegbeeld Wim van der Leegte het bij de opening van het pand in 2008 omschreef: ‘Je moet gewoon je gezonde boerenverstand gebruiken.’ Wat VDL Technics in Boxtel heeft neergezet, kan echter niet anders worden omschreven dan een smart factory. Een rondleiding door de fabriek is voor Sanders routine geworden. ‘Er willen heel veel mensen een kijkje komen nemen hoe we dat hier voor elkaar hebben gekregen, van binnen de VDL-groep en van buiten. Want zien is geloven.’

‘Als je wilt blijven meedoen in de plaatwerkindustrie, moet je blijven verbeteren en dus blijven investeren’

Reguliere gasten zijn klanten van Trumpf. Want de productiehal van VDL Technics staat vol met plaatbewerkingsapparatuur van de Duitse machinebouwer. ‘Ik heb vertrouwen in Trumpf, in hun kunde en in hoe ze machines ontwikkelen’, stelt Sanders. Ruim veertig jaar geleden kocht VDL de eerste Trumpf, voor VD Leegte Metaal in Hapert. Dat bleek het begin van een langdurige relatie. En als je ambities hebt, zoals VDL Technics, waar machines naadloos met elkaar moeten samenwerken, is het verstandig om niet te veel verschillende merken te hebben, vindt Sanders. ‘Je wilt niet dat ze naar elkaar gaan wijzen als er iets misgaat. Als er nu iets scheef loopt, bel ik gewoon Menko.’

Langetermijnvisie

Menko Eisma, directeur van Trumpf Nederland, reageert: ‘Je hebt altijd pioniers nodig en Hans is er één. Want een slimme fabriek stamp je niet van de ene op de andere dag uit de grond. Je hebt een langetermijnvisie nodig voor een traject dat je altijd in fases doorloopt.’

VDL en Trumpf hebben de ontwikkeling samen ingezet en sleutelen nog continu schouder aan schouder. ‘Als klant moet je overtuigd zijn van je leverancier’, stelt Eisma. ‘Want in zo’n project kom je altijd voor een aantal niet voorziene vraagstukken te staan. Die moet je dan samen oplossen.’ Volgens hem is dat het punt waar een goede klant-leverancierrelatie overgaat in partnership. ‘Dat klinkt heel leuk, maar werkt alleen als je elkaar vertrouwt. En als je samen de juiste focus hebt, ook op de lange termijn.’

Eisma kijkt ook breder: ‘Het is belangrijk dat de maakindustrie in Nederland blijft. Dat doel moeten we met z’n allen voor ogen hebben. Als we dit soort installaties kunnen bouwen, dan komen we ergens.’

Automatisch magazijn

Zoals gezegd, startte VDL Technics in 2008 met de inrichting van zijn plaatwerkfabriek in Boxtel. Klanten zijn fabrikanten van bijvoorbeeld landbouwwerktuigen, staalconstructies, straatmeubilair, consumentenartikelen en parkeersystemen, vooral in Nederland en België. ‘Niemand had het destijds nog over Industrie 4.0 maar ik ben met mijn bedrijfsleider eens goed gaan nadenken over hoe we slim konden gaan produceren. Hoe krijgen we zo veel mogelijk machines op zo weinig mogelijk vierkante meter en hoe kunnen we de output van die machines zo hoog mogelijk maken?’, legt Sanders uit.

Op de vergadertafel in zijn kantoor spreidt hij een groot vel uit met een schematische weergave van de fabriek. ‘Hier in het midden staat het Stopa-magazijn’, wijst hij op een lange balk dwars over het papier. Het systeem bestaat uit 560 pallets met onbewerkte of gesneden platen, of losse producten. ‘In het begin hadden we daar twee vlakbed lasersnijders van Trumpf aan gekoppeld, één van 4 kW en één van 6 kW. Die lieten het materiaal automatisch ophalen uit het magazijn en legden het vervolgens weer terug.’

Hans Sanders van VDL Technics. Sanders: ‘We willen af van fysieke arbeid die je ook door een machine kunt laten doen.’

Dat terugleggen kan op twee manieren: de hele pallet met de gesneden plaat gaat terug of je sorteert het uit en alleen de onderdelen belanden in het magazijn. ‘Ik heb altijd gezegd dat ik niet geloof in automatisch uitsorteren. Omdat het allemaal heel nauw komt en de plaat met de uitgesneden producten vaak niet perfect vlak ligt. Dan klemt het’, zegt Sanders. Dat proces ging dus jaren volledig met de hand. Ook het automatisch beladen van kantbanken vanuit het magazijn was vijftien jaar geleden nog een stap te ver. ‘Dat bleek niet zo makkelijk te realiseren als ik had gehoopt, dus dat plan heb ik even in de ijskast gezet.’

Geen pakje boter

In 2016 volgde een uitbreiding van het machinepark met een 8 kW lasersnijder, die sneller en door dikkere materialen kan snijden. Sanders: ‘Die hebben we op een bordes boven de 4 kW en de 6 kW gezet, zodat we ruimte om het magazijn bleven houden. Met die drie systemen konden we echt veel productie draaien.’

Twee jaar later lanceerde Trumpf zijn TruLaser Center 7030. Een kolos van een systeem dat lasert met een bron van 12 kW en bovendien de losse producten weer in het magazijn kan leggen. ‘Je mag best weten dat ik lang over die aankoop heb nagedacht, want het is geen pakje boter’, zegt Sanders. ‘Hoe goed is de machine? Voldoet hij aan onze eisen? We hebben er veel over gesproken.’

Wat hem uiteindelijk over de streep trok, is de machine in actie zien. ‘Het uitruimen gaat heel gecontroleerd omdat de producten op een stabiel en vlak bed liggen’, verduidelijkt hij. Dus VDL Technics plaatste een bestelling bij Trumpf. ‘En de machine heeft me positief verrast.’

Eisma plaatst een kanttekening: ‘De TruLaser Center 7030 kan 98 procent van de onderdelen automatisch uitsorteren. Dat komt doordat we de producten gelijk vastpakken als we ze lossnijden. Maar sommige delen zijn daarvoor te klein of hebben extreme vormen.’ Sanders klopt met zijn knokkels op de tafel en zegt: ‘Wij hebben nog niet meegemaakt dat het niet kon.’

Investeren en automatiseren

Sanders was uiteindelijk zo tevreden over de TruLaser 7030 dat hij al snel een tweede bijkocht. ‘En binnenkort komt de derde’, vertelt hij. Voor de 4 kW en de 6 kW lasersnijders is het dan tijd om met pensioen te gaan. Later dit jaar komt daar een 24 kW-systeem voor in de plaats. Eisma: ‘Grote investeringen zijn kenmerkend voor de plaatwerkindustrie. Het voordeel is dat je daardoor weinig nieuwkomers hebt in deze markt. Maar als je mee wilt blijven doen, moet je blijven verbeteren en dus blijven investeren.’

Hij ziet wat dat betreft een verschuiving in de markt. ‘Steeds meer bedrijven gaan automatiseren, zodat ze extra uren kunnen maken op de lasersnijmachine. Onze oplossingen zijn niet het goedkoopst in de aanschaf maar dat is ook niet ons doel. Uiteindelijk verdien je je geld namelijk niet bij de aankoop, maar tijdens de productie. We helpen onze klanten en partners daarom hun productiviteit te optimaliseren door onder meer de automatiseringsgraad te verhogen.’

De technologie is inmiddels zover dat Sanders ook een andere droom heeft kunnen realiseren, want sinds enige tijd is er een kantbank aan het Stopa-magazijn verbonden. VDL Technics gebruikt daarvoor de TruBend 5170 van Trumpf. ‘Omdat de lasersnijmachines uitgesorteerde producten in de schappen leggen, lukt ons dat nu’, vertelt Sanders. ‘Het gaat helemaal robotgestuurd. Ja, het systeem is iets langzamer dan een menselijke operator, maar kan de hele tijd door en levert daardoor meer producten af. Het is een genot om naar te kijken.’

Eisma is trots op wat VDL Technics en Trumpf als hoofdaannemer in Boxtel hebben neergezet. Helemaal nu twee andere VDL-vestigingen – VDL Industrial Modules in Helmond en VDL NSA Metaal in Veldhoven – ook een bestelling hebben geplaatst. Dat betekent de grootste order van VDL, en een recordopdracht voor Trumpf Nederland.

Softwareplatform

‘We hebben het tot nu toe alleen over de machines gehad, maar die kan iedereen kopen’, benadrukt Eisma. ‘Het speciale aan het verhaal hier is de software waarmee VDL de systemen toegankelijk heeft gemaakt voor zijn klanten.’

VDL lanceerde daarvoor op groepsniveau het OrderOn-platform. Daarmee is het mogelijk om op een eenvoudige manier lasersnijden en kanten uit te besteden. ‘Je uploadt je digitale werkbestanden in de portal en binnen een minuut heb je een offerte terug met de prijs voor het laseren en kanten, en met een levertijd erbij’, legt Sanders uit. ‘Je kunt via orderon.com op vrijdag een order plaatsen en maandag liggen de producten klaar.’

Er zijn niet veel plaatwerkbedrijven die dat kunnen, maar voor Sanders is het nog lang niet genoeg. ‘We willen er naartoe dat iemand een complete samenstelling kan uploaden. Dat betekent dat we bijvoorbeeld ook onze lasstraat aan het systeem moeten koppelen, want daar gebeurt nog veel manueel. We willen meer functionaliteiten toevoegen: laseren, kanten, lassen, tappen – alles. Volautomatisch en met agv’s, waar we al een succesvolle test mee hebben gedaan. Je moet de lat hoog durven leggen, anders kom je er nooit.’